1 Investition, maximale Diversifikation: 3 verschiedene Möglichkeiten!

Investition und Diversifikation sind für die meisten Investoren zwei Begriffe, die sich nur schwierig voneinander trennen lassen. Die meisten Foolishen Investoren führen schließlich mehr als nur eine Aktie in ihrem Portfolio. Und das aus einem guten Grund. Immerhin gilt es, ein ideales Verhältnis aus Chancen und Risiko zu kreieren.

Aber wusstest du, dass man auch mithilfe einer einzelnen Investition eine maximale Diversifikation erzielen kann. Und das sogar auf mehr als eine Art? Nein? Dann lass uns heute im Folgenden einen Blick auf drei verschiedene Möglichkeiten werfen, wie man Investition und Diversifikation im Minimalprinzip unter einen Hut bringen kann.

Investition, Diversifikation: ETF

Grundsätzlich gilt, dass Foolishe Investoren mit lediglich drei Buchstaben einen überaus starken Kompromiss aus Investition und Diversifikation erhalten können: Mithilfe von kostengünstigen ETFs. Wer als Investor auf die beliebten Passivfonds setzt, der erhält in der Regel einen Korb verschiedener Aktien. Mal zu gewissen Themen, mal hingegen einen ganzen Index. Das ist grundsätzlich ein ziemlich diversifizierter Ansatz.

Trotzdem gibt es auch hier natürlich Einzelrisiken. Entweder, wenn die Diversifikation zu gering ist. Oder aber was das Emittentenrisiko oder auch die potenzielle Streichung eines ETF aus dem Portfolio einer Fondsgesellschaft angeht. Im Kern bleibt die Investition jedoch eine mit einer maximalen Diversifikation. Und das ab dem ersten investierten Euro.

Mit REITs zur breit gefächerten Dividende

Eine zweite Möglichkeit, um mit einer Investition eine maximale Diversifikation zu erreichen, sind außerdem Real Estate Investment Trusts. Oder kurz: REITs. Hinter diesen speziellen Aktien, die eigentlich eine Mischform aus Immobiliengesellschaft und Immobilienfonds darstellen, versteckt sich in der Regel auch ein breiteres Portfolio. Nur eben mit einem Fokus.

Als Investor erhält man hier schließlich die Möglichkeit, einen sehr diversifizierten Korb von Immobilien zu ergattern. Beziehungsweise einen Anteil daran. Das umfasst teilweise mehrere Tausend verschiedener Immobilien, von deren Wertentwicklung und Mieterfolg man profitiert.

Das wiederum stellt die Dividenden häufig auf ein sehr solides Fundament. Wer daher nach einer Investition und maximaler Diversifikation im Dividendenkontext sucht, für den können REITs spannende Objekte sein.

Investition, Diversifikation: Beteiligungsgesellschaften

Zu guter Letzt können außerdem Beteiligungsgesellschaften einen Weg ebnen, wie man ab dem ersten investierten Euro einen idealen Mix aus einer maximalen Diversifikation bei bloß einer Investition erhält. Wobei es auch hier verschiedene Namen und Ansatzmöglichkeiten gibt, die für Foolishe Investoren grundsätzlich interessant sind.

Eine Beteiligungsgesellschaft investiert schließlich ebenfalls in verschiedene Unternehmen und bietet Investoren die Möglichkeit, von deren Wertentwicklung zu profitieren. Die Portfolios sind in der Regel breiter diversifiziert, was auch diesen Mix attraktiv erscheinen lässt. Wobei die Magie hinter einer Beteiligungsgesellschaft natürlich das Management und Investmentteam ist, das für eine marktschlagende Rendite sorgt. Oder eben nicht.

Trotzdem: Wer nach einer Investition und maximaler Diversifikation sucht, der kann auch hier an einer spannenden Adresse sein.

