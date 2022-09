Schwedische Behörde meldet zwei Lecks an Nord Stream 1

Stockholm (Reuters) - Die schwedische Schifffahrtsbehörde meldet zwei Lecks an der Gaspipeline Nord Stream 1.

"Es gibt zwei Lecks bei Nord Stream 1 – eines in der schwedischen Wirtschaftszone und eines in der dänischen Wirtschaftszone. Sie liegen sehr nahe beieinander", sagte ein Behördensprecher am Dienstag gegenüber Reuters. Die Lecks befänden sich nordöstlich der dänischen Insel Bornholm. Eine entsprechende Warnung wurde von der Behörde herausgegeben. Die Ursache für die Lecks war zunächst nicht klar.

Werbung

Am Montag war in den Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ein Druckabfall festgestellt worden.

(Bericht von Anna Ringstrom und Stine Jacobsen, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)