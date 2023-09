DAX: Index pausiert weiter

Vor dem Hintergrund eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes in den USA können die dortigen Index-Futures leicht zulegen, getragen wird der Aufschwung von der Hoffnung, dass die US-Notenbank FED ihre Zinsen im September nicht weiter erhöht. Der DAX reagierte kaum auf diese Nachricht und verharrt immer noch unterhalb von 16.000 Punkten.

Um allerdings konsistente Kaufsignale in Richtung 16.200 Punkte zu entfalten, bedarf es Tagesschlusskurse von über 16.060 Punkten.

Auf der Unterseite würde ein Bruch der Unterstützung um den EMA 50 von 15.841 Zähler Korrekturpotenzial auf 15.700 Punkte entfalten. Im Anschluss könnte dann aus dem Konstrukt seit Anfang August eine inverse SKS-Formation hervorgehen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per August (endgültig) an. Um 16:00 Uhr wird der ISM-Einkaufsmanagerindex vorgestellt, zeitgleich folgen noch Daten zu Bauausgaben aus Juli. Letzte planmäßige Nachricht wird um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report kommuniziert.