Dax startet vor dem Verfallstermin positiv in den Handel

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es nach der Vortageserholung am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.698 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex eine ausgeglichene Wochenbilanz an.

Allerdings könnte im Tagesverlauf wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken, während die Fristen der Anleger zur Verwirklichung von Derivategeschäften ablaufen.

USA: Neue Rekorde

Nach der Zinssenkung der US-Notenbank sind die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Rekordlaune. Der Leitindex Dow Jones Industrial, das marktbreite Börsenbarometer S&P 500, die wichtigsten Technologie-Indizes und auch der führende Nebenwerte-Index Russel 2000 erreichten Höchststände.

Denn die Aussicht auf sinkende Finanzierungskosten stützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen. Der Dow legte am Ende um 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.142 + 0,27 Prozent S&P 500 6.631 + 0,48 Prozent Nasdaq 22.470 + 0,94 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan ging es deutlich nach unten. Denn Japans Notenbank will mit dem Verkauf von ETFs beginnen.

Dies lastete auf dem Markt. Der japanische Nikkei 225 gab nach den jüngsten Rekorden um 0,9 Prozent nach. In China legte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen hingegen um 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 45.020 - 0,90 Prozent Hang Seng 26.544 + 0,10 Prozent CSI 300 4.513 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,39 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,73 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,12 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 67,30 USD - 0,08 USD WTI 63,35 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 25 (32) EUR - 'BUY'

GOLDMAN NIMMT AIRBUS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 230 EUR

GOLDMAN NIMMT MTU MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 350 EUR

GOLDMAN NIMMT RENK MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 70 EUR

GOLDMAN NIMMT RHEINMETALL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2200 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 70 (93) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 13 (15) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN STARTET AUMOVIO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 52 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX