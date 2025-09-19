Dax startet vor dem Verfallstermin positiv in den Handel
Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es nach der Vortageserholung am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.
Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.698 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex eine ausgeglichene Wochenbilanz an.
Allerdings könnte im Tagesverlauf wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken, während die Fristen der Anleger zur Verwirklichung von Derivategeschäften ablaufen.
USA: Neue Rekorde
Nach der Zinssenkung der US-Notenbank sind die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Rekordlaune. Der Leitindex Dow Jones Industrial, das marktbreite Börsenbarometer S&P 500, die wichtigsten Technologie-Indizes und auch der führende Nebenwerte-Index Russel 2000 erreichten Höchststände.
Denn die Aussicht auf sinkende Finanzierungskosten stützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen. Der Dow legte am Ende um 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte zu.
Asien: Uneinheitlich
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan ging es deutlich nach unten. Denn Japans Notenbank will mit dem Verkauf von ETFs beginnen.
Dies lastete auf dem Markt. Der japanische Nikkei 225 gab nach den jüngsten Rekorden um 0,9 Prozent nach. In China legte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen hingegen um 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|45.020
|- 0,90 Prozent
|Hang Seng
|26.544
|+ 0,10 Prozent
|CSI 300
|4.513
|+ 0,30 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,39
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,73
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,12
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1775
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|147,49
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|173,68
|+ 0,42 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 25 (32) EUR - 'BUY'
GOLDMAN NIMMT AIRBUS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 230 EUR
GOLDMAN NIMMT AIRBUS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 230 EUR
GOLDMAN NIMMT MTU MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 350 EUR
GOLDMAN NIMMT RENK MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 70 EUR
GOLDMAN NIMMT RHEINMETALL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2200 EUR
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 70 (93) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 13 (15) EUR - 'NEUTRAL'
JPMORGAN STARTET AUMOVIO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 52 EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–