DAX: Kaufsignal schreitet voran

In der abgelaufenen Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex DAX die Barriere von 17.200 Punkten förmlich pulverisiert und unmittelbar an seine zweite große Zielzone um 17.500 Punkten anknüpfen. Allerdings warnt die zu Donnerstag gerissene Kurslücke zeitgleich vor etwaigen Gewinnmitnahmen, solche Lücken werden nämlich häufig zeitnah geschlossen.

Zwar könnte noch der Bereich von 17.500 Punkten zu Wochenbeginn einem Test unterzogen werden, von da an wird es jedoch zunehmend schwieriger werden, die steile Rallye der letzten Stunden aufrechtzuerhalten. Von daher wäre es nicht wundernswert, wenn unterhalb von 17.320 Punkten Rücksetzer auf 17.200 Punkte auftreten.

Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für neuerliche Höchststände dienen, erweiterte Ziele für den DAX liegen nun bei 17.668 Punkten und darüber um 17.810 Zählern vor.

Der Wirtschaftsdatenkalender bleibt in den Morgenstunden praktisch leer, in der Nacht zum Montag hat Japan Zahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) per Januar vorgelegt. Erst ab 14:00 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Baugenehmigungen (endgültig & annualisiert) und Daten zu Neubauverkäufen aus Januar dazu.