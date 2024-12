Der Dax hat am Montag seine Verlustserie fortgesetzt. Viel Bewegung gab es am letzten Handelstag vor Weihnachten allerdings nicht.

Die bevorstehenden Feiertage werfen bereits ihre Schatten auf die Finanzmärkte.

Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex 0,18 Prozent tiefer bei 19.848 Punkten. Damit beendete er den siebten Tag in Folge mit einem negativen Vorzeichen. Er blieb aber klar über dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember, den er am Freitag erreicht hatte - auch wegen einer enttäuschenden Zinsprognose der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Am drittletzten Handelstag des Jahres steht für 2024 immer noch ein Kursanstieg um 18,5 Prozent zu Buche - nach 20,3 Prozent im Vorjahr.

Der zuletzt noch mehr gebeutelte MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen konnte sich am Montag hingegen ein wenig berappeln: Er verabschiedete sich mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 25.705 Punkte.

Redaktion onvista/dpa-AFX