Goldpreis erneut auf Rekordhoch – Trump-Zölle befeuern Kurs

Der Goldpreis kann zu Wochenbeginn bei über 2.900 Dollar erneut ein Rekordhoch erzielen. Befeuert durch die Ankündigung neuer US-Zölle setzt sich die jüngste Rallye zunächst weiter fort. Anleger könnten nun die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke ins Auge fassen.

Insbesondere die Publikation neuer US-Inflationsdaten dürfte zur Wochenmitte wichtige Impulse bringen.

Handelsstreit geht in die nächste Runde: Zoll- und Aluminiumbranche im Visier

Der Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Volkswirtschaften dürfte auch in den kommenden Tagen eines der zentralen Gesprächsthemen bleiben. Trump hatte jüngst neue Zölle gegen die Stahl- und Aluminiumbranche angekündigt. So sollen für Importe aus allen Ländern ein Satz von 25 Prozent anfallen, hieß es.

Die Unsicherheit über die Auswirkungen des weiter an Fahrt aufnehmenden Handelsstreits könnte die Attraktivität des Edelmetalls Gold weiter erhöhen. Abzuwarten gilt, ob die in Aussicht gestellten Zölle tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden oder es doch noch zu einer Einigung kommt.