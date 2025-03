Neuigkeiten, dass möglicherweise die von der US-Regierung für den 2. April geplanten Zölle doch nicht so hoch oder so umfangreich ausfallen könnten, wie anfangs geplant, stützen heute die Märkte. Insbesondere die US-Indizes sind in der Vorbörse grün und der Nasdaq 100 überschreitet wieder die 20.000 Punkte Marke.

Nicht so gut schaut es allerdings heute für die Aktionäre bei Bayer aus. Hier sogt ein Gerichtsurteil für schlechte Stimmung. Tesla hat eine interne Mitarbeiterversammlung live auf X gestreamt. Dabei ging es auch um humanoide Roboter. Könnten diese Pläne zukünftig dem Umsatz deutlich beflügeln? Und auch über weitere Technologien wurde gesprochen...

Die Boeing-Aktie konnte am Freitag ebenfalls profitieren. Hier gibt es einige neue Aufträge und die Stimmung scheint sich deutlich aufzuhellen.

