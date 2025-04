Die Inflation in den USA ist schwächer gemeldet worden, als erwartet und es interessiert: NIEMANDEN! Vor noch nicht allzu langer Zeit hätten die Märkte nach den Inflationsdaten von gestern deutlich zugelegt. Doch momentan sind diese wichtigen Wirtschaftsdaten komplett in den Hintergrund getreten.

Der Markt ist komplett fokussiert auf den Handelskrieg. Und hier geben die 90 Tage Pause anscheinend nicht die gewünschte Sicherheit. Mutares hat in der Nacht seine Beteiligung an Steyr Motors weiter deutlich reduziert. Ein cleverer Schachzug, der einiges an Cash in die Bilanz spült. Hier kann man sich nun auf die Suche nach neuen Beteiligungen begeben.

Bei Ford ist der Abwärts-Trend voll intakt. Genau wie bei vielen anderen Aktien auch, aber Ford könnte sich besonders schwer tun, in nächster Zeit eine Trendumkehr zu zeigen. Entsprechend kassiert die Aktie auch nach dem deutlichen Kursrutsch nun noch ein Downgrade. Alphabet versucht sich dagegen stärker bei den US-Bundesbehörden zu platzieren und verzichtet dafür kurzfristig auf deutliche Gewinne durch die diese Organisationen. Versucht man hier Microsoft Marktanteile abzunehmen? Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.

Direkt zum Video auf YouTube