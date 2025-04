Hat der Anleihemarkt Trump in die Knie gezwungen?

Am Markt für US-Staatsanleihen gab es in den vergangenen Tagen historische Bewegungen, die locker mit dem Auf- und Ab an den Aktienmärkten mithalten können. Ein Rückgang bei den Preisen für US-Staatsanleihen führte seit dem Wochenstart zum stärksten Anstieg der längerfristigen US-Renditen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Inhalte lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

Als Neukunde 15 Tage kostenlos und unverbindlich testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Jetzt freischalten Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung