Siemens setzt auf KI, Uber auf Autonomie, SoFi unter Druck
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Grenke, Redcare Pharmacy, Hensoldt, Siemens, ASML, Strategy, Broadcom, Eli Lilly, Uber, SoFi.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens & Nvidia: KI wird industriell
Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz nicht nur simuliert, sondern direkt in Fabriken arbeitet? Siemens und Nvidia geben darauf neue Antworten – und verändern damit den Blick auf industrielle Wertschöpfung.
Uber und Robotaxis: Die Plattform macht den Unterschied
Autonomes Fahren verliert seinen Ausnahmecharakter. Warum Uber davon profitieren könnte, wenn Fahrzeuge austauschbarer werden und sich der Fokus auf den Marktplatz verschiebt.
SoFi: Kapitalmaßnahme mit Nachklang
Eine Platzierung, neue Analystenstimmen und offene Fragen zur Bewertung. Bei SoFi geht es weniger um Zahlen – sondern um Vertrauen, Timing und Marktmechanismen.
