Siemens setzt auf KI, Uber auf Autonomie, SoFi unter Druck

Siemens & Nvidia: KI wird industriell

Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz nicht nur simuliert, sondern direkt in Fabriken arbeitet? Siemens und Nvidia geben darauf neue Antworten – und verändern damit den Blick auf industrielle Wertschöpfung.

Uber und Robotaxis: Die Plattform macht den Unterschied

Autonomes Fahren verliert seinen Ausnahmecharakter. Warum Uber davon profitieren könnte, wenn Fahrzeuge austauschbarer werden und sich der Fokus auf den Marktplatz verschiebt.

SoFi: Kapitalmaßnahme mit Nachklang

Eine Platzierung, neue Analystenstimmen und offene Fragen zur Bewertung. Bei SoFi geht es weniger um Zahlen – sondern um Vertrauen, Timing und Marktmechanismen.