Dax fällt am Morgen auf Wochentief – Trend zeigt nach unten

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Unterhalb dieser Marke bleibt der Dax anfällig für weitere Rücksetzer") zum Dax lautete wie folgt:

Die bisherige Stabilisierung seit dem Tagestief vom vergangenen Freitag um 23.300 Punkte trägt bislang lediglich den Charakter einer technischen Erholung im kurzfristigen Abwärtsimpuls. Lediglich ein Stundenschlusskurs oberhalb der Zone 23.670 bis 23.720 Punkte sorgt aus charttechnischer Sicht wieder für Entspannung auf der Käuferseite. Bis dahin muss jederzeit mit der Wiederaufnahme des kurzfristigen Abwärtstrends gerechnet werden.

Der Dax stieg am Nachmittag in den genannten Widerstandsbereich "23.670 bis 23.720" Punkte, kam dort allerdings nicht weiter. Das Tageshoch im Xetra-Dax lag am Montag bei 23.711 Punkten. Damit reizte der Index das Erholungspotenzial nahezu komplett aus, bevor die prognostizierte "Wiederaufnahme des kurzfristigen Abwärtstrends" einsetzte. Diese führte den deutschen Leitindex heute Vormittag im Tagestief zurück bis auf 23.315 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der Dax startete heute Vormittag den dritten Tag in Folge mit einer Abwärtskurslücke (türkis im Stundenchart unten) in den Handel. Der erste Kurs lag also deutlich unterhalb des Vortages-Schlusskurs. Dies unterstreicht recht eindeutig die aktuelle Trendrichtung nach unten.

Die recht dynamische Erholungsbewegung vom Vormittag nach dem neuen Wochentief knapp oberhalb der 23.300er-Marke macht nun allerdings zunächst eine Stabilisierung, beziehungsweise Zwischenerholung zurück in den Bereich 23.500 bis 23.600 Punkte denkbar. Erst oberhalb von 23.711 Punkten - dem gestrigen Tageshoch - entspannt sich die weiterhin angespannte Chartsituation ein wenig.