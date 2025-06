Dax-Rückblick:

Der Dax fiel am Freitag nach dem israelischen Angriff auf den Iran deutlich und setzte in den Bereich um den exponentiellen gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ("EMA50") im Tageschart in der Zone um die 23.300er-Marke zurück. Danach setzte eine Stabilisierung ein. Diese Stabilisierung geht zum Start in die neue Handelswoche zunächst weiter. Der Index klettert in den Bereich um 23.600 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die bisherige Stabilisierung seit dem Tagestief vom vergangenen Freitag um 23.300 Punkte trägt bislang lediglich den Charakter einer technischen Erholung im kurzfristigen Abwärtsimpuls.

Lediglich ein Stundenschlusskurs oberhalb der Zone 23.670 bis 23.720 Punkte sorgt aus charttechnischer Sicht wieder für Entspannung auf der Käuferseite. Bis dahin muss jederzeit mit der Wiederaufnahme des kurzfristigen Abwärtstrends gerechnet werden.

Erst oberhalb von 23.720 Punkten würden die Signale klar positiv ausfallen im Vorfeld des am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank.