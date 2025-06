onvista Mahlzeit 24.06.2025

HEUTE IN DER SENDUNG:

Märkte in Rallye-Laune – aber wie lange noch?Waffenruhe im Nahen Osten, der Ölpreis stürzt ab, Nasdaq nahe Allzeithoch. Doch das Thema Zölle schleicht sich zurück. Kommt das neue Rekordhoch vor dem nächsten Sturm?

Porsche im Kreuzfeuer der Analysten:Downgrade auf „Neutral“, Kursziel auf nur noch 42 € – droht der einstigen Ikone der Absturz in die Massenfertigung? Der Analyst nennt es ein "Strategiedilemma" – und wir sprechen darüber, was das für Investoren bedeutet.

Arista Networks vor dem Ausbruch?Evercore sieht über 20 % Wachstum bis 2029 und erhöht das Kursziel. Wird das Campus-Geschäft zum versteckten Gamechanger? Nach monatelanger Korrektur steht Arista möglicherweise vor dem Big Move!

Crash bei Hims & Hers!In wenigen Stunden verliert die Aktie über -35 % – was ist da passiert? Zwischen Medikamenten-Skandal, öffentlicher Konfrontation mit Novo Nordisk und Analysten-Druck steckt mehr als nur ein Kursrutsch. Martin geht auf Spurensuche.

