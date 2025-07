Dax-Rückblick:

Der Dax brachte in den vergangenen 24 Stunden die gestern ("Dax erreicht Korrekturziel - kommen die Käufer zurück?") angesprochene "Stabilisierung" und erholte sich in den angesprochenen Widerstandsbereich um 24.250 Punkte. Hier war aber am Vormittag erst einmal der Deckel drauf für die Käuferseite.

Dax-Ausblick:

Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender. Diese wichtigen Wirtschaftsdaten haben das Potenzial, kurzfristig für einen größeren Stimmungsumschwung zu sorgen. Vor diesem Hintergrund tritt das charttechnische Bild aktuell etwas in den Hintergrund.

Sollte sich der Index oberhalb von 24.250 Punkten etablieren können, wäre ein erneuter Anlauf Richtung Allzeithoch zu erwarten. Ansonsten wäre der Bereich um 24.250 Punkte prädestiniert für den Beginn einer neuen Verkaufswelle. Der heutige Nachmittag könnte daher bereits richtungsweisend für den restlichen Wochenverlauf werden.