Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Dax-Einschätzung vom vergangenen Freitag ("Dax-Korrektur gewinnt an Fahrt") lautete wie folgt:

Die "Zollsorgen" wurden im gesamten Wochenverlauf kategorisch ignoriert und müssen nun als Erklärung für die Gewinnmitnahmen im deutschen Leitindex herhalten. Daran dürfte sich vor dem Wochenende nicht mehr groß etwas ändern, von daher ist tendenziell eine zeitliche und preisliche Fortsetzung der angelaufenen Korrektur zu favorisieren. Mögliche Ziele dieser Bewegung liegen im Bereich der nächsten Unterstützungszone um 24.050 bis 24.100 Punkte.

Der deutsche Leitindex startete am heutigen Montag deutlich unterhalb des Xetra-Schlusskursniveaus vom vergangenen Freitag in den Handel und erreichte damit den genannten Zielbereich auf der Unterseite.

Dax-Ausblick:

Nach der avisierten Korrekturbewegung hat der Index hier auf aktuellem Kursniveau nun zumindest Chancen auf eine Stabilisierung, am Ende bleibt es zunächst abzuwarten, was im Zolltheater am Ende tatsächlich rauskommen wird.

Nach dem Bruch der Aufwärtstrendlinie im Stundenchart ist aus rein charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands unterhalb der Marke von 24.200/50 Punkten zunächst aber weiter südwärts, lediglich ein Anstieg zurück über 24.250 Punkten bringt das Momentum wieder auf die Seite der Käufer.