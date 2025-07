Trading-Chance GBP/USD: Die Spekulanten verkaufen

Werbung

Die nächste Trading-Chance führt uns in den Bereich der Währungen. Der Monat August wirft seine Schatten voraus und bringt für einige wenige Märkte sehr signifikante Wahrscheinlichkeiten - darunter für den Wechselkurs GBP/USD. Der August ist für diesen Markt der mit Abstand schwächste Monat innerhalb des Jahresturnus. Wir zeigen diese Regelmäßigkeit auf und beleuchten zudem, was die spekulativen Kräfte aktuell machen.

Was treibt Währungskurse?

Währungen sind einmal stark beeinflusst von der wirtschaftlichen Entwicklung und den Zinssätzen im spezifischen Währungsraum. Dies sind jedoch nicht die Faktoren, auf denen saisonale Regelmäßigkeiten basieren. Die Einflussfaktoren, die für derartige, sich wiederholende Kursmuster verantwortlich zeichnen, sind bei Rohstoffwährungen vor allem die Erntezyklen der in der Währungsregion angebauten nachwachsenden Rohstoffe oder die Produktions- und Nachfrage-Zyklik für die Metall- oder Energie-Rohstoffe (wenn diese dort gefördert werden).

Beim Britischen Pfund denken viele wahrscheinlich nicht sofort an Rohstoffe. Doch das Pfund ist mit Rohstoffen mehr korreliert, als die meisten anderen Währungen. So firmieren zahlreiche Minengesellschaften für den Abbau von Metallen unter Britischer Flagge. In vielen ehemaligen Britischen Kolonien oder von Great Britain kolonialisierte Regionen, wie z.B. Südafrika gibt es enorme Rohstoff-Vorkommen. In London werden an der ältesten Rohstoffbörse der Welt – der LME (London Metal Exchange) zahlreiche Metalle gehandelt. Doch auch Soft-Commodities, wie zum Beispiel Kakao, Kaffee (Robusta) und Zucker werden in London an der ICE Europe gehandelt. Diese Rohstoffe haben aufgrund der Ernte-, Wetter- und Nachfragezyklen Phasen, in denen sie regelmäßig auf- oder abwerten. Und dies beeinflusst die Saisonalität des GBP/USD massiv. Hierzu sollte man vor allem verstehen, dass Käufer eines Rohstoffs (also die verarbeitende Industrie) sogenannte Hedge-Geschäfte in der Währung tätigen unmittelbar vor dem Kauf des Rohstoffs. Bei Soft-Commodities und Agrar-Rohstoffen geschieht dies meist in den 4-6 Wochen vor Beginn der Ernteperiode. Bei Metallen und Energie-Rohstoffen in den Wochen vor dem Kauf bzw. der physischen Lieferperiode. Sobald die Lieferperioden beginnen, sinken die Währungskurse in der Regel wieder.

Saisonalität zeigt abwärts bis Oktober

Der saisonale Chart zeigt eine unmittelbar bevorstehende Schwäche-Phase des Wechselkurses GBP/USD. Diese erstreckt sich im Durchschnitt von Anfang August bis in die zweite Oktoberwoche. Wenn Sie sich die Saisonalität zahlreicher Metalle anschauen, sind deren Preise ab August meist im Fallen begriffen. Gleiches gilt für Rohöl, welches unter anderem auch in London gehandelt wird. Im Durchschnitt verliert das Pfund im August 0,0154 USD, was etwa 1,14% entspricht. Das mag nicht nach viel klingen, doch vergessen Sie nicht, dass wir im Währungsbereich sind. Hier sind ein bis zwei Prozent durchschnittlich bereits ziemlich viel. Im Durchschnitt bewegt sich das Pfund pro Monat weniger als 0,0035 USD.

Quelle: www.market-bulls.com

CoT-Report zeigt Verkäufe

Der Commitment of Traders Report (kurz CoT) legt seit den 80er-Jahren wöchentlich uns allen die Positionen Stand Dienstag der Berichtswoche von den großen und kleinen Spekulanten, sowie von den kommerziellen Marktteilnehmern (Produzenten, verarbeitende Industrie) offen.

Dabei sind die Commercials die smart guys, da sie die Märkte am besten kennen und Informationen vor allen anderen haben. Die Large Speculators repräsentieren die Fonds/Institutionellen Händler. Diese agieren üblicherweise trendkonform und treibenden den Trend. Wir können dies im nachfolgenden Chart sehr schön sehen. Die grüne Linie bildet die Netto-Position (Saldo aus allen Longs und Shorts im Lager der Fonds) der large Speculators ab. Vergleicht man deren Schwünge mit jenen des GBP (oben im Chart) so sind die Bewegungen nahezu identisch. Ergo: Die Large Specs sind die Trendtreiber. Der Markt bewegt sich (meist) in die Richtung, in die diese Händlergruppe handelt. Jüngst haben die Fonds begonnen das Pfund zu verkaufen.

Quelle: www.barchart.com

Eine eigentlich nicht kursrelevante Händlergruppe, weil deren Positionen zu klein sind, um die Kurse zu beeinflussen, sind die Small Speculators. Warum wir sie an dieser Stelle dennoch betrachten, hat einen simplen Grund: sie taugen ausgezeichnet als Kontra-Indikator! Vergleichen wir die höchsten und niedrigsten Netto-Positionen der Small Speculators mit den Hochs und Tiefs im Britischen Pfund, so wird sofort deutlich, dass diese koinzidieren. Die Kleinspekulanten (das sind Marktteilnehmer wie Sie und ich) sind in den Markthochs am höchsten investiert und in den Markttiefs in aller Regel am niedrigsten. Vor kurzem hatten die Kleinspekulanten eine sehr hohe Netto-Position im Britischen Pfund. Nun sind sie im Begriff, diese abzubauen.

Quelle: www.barchart.com

Fazit:

Die Saisonalität zeigt für den gesamten August und sogar darüber hinaus abwärts für das Britische Pfund. Zudem sind sowohl die kleinen, als auch die großen Spekulanten, von einem hohen Investitionsniveau ausgehend, inzwischen auf die Verkaufsseite gewechselt. Für uns ergibt sich somit ganz klar eine Chance Short auf GBP/USD. Hierfür haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 1,3942 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,3361 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 22,63. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet UG74UT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,30 und 1,33 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

