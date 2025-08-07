Dax-Rückblick:

Der Dax kam auch gestern nicht über die mehrfach angesprochene Widerstandszone im Bereich "23.950 Punkte bis 24.050 Punkte" hinaus und wurde auch heute Morgen in der genannten Zone erneut in die Schranken verwiesen.

Dann wurde der Dax von einer überraschend positiven Nachricht beflügelt: Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Laut Putins außenpolitischem Berater Juri Uschakow, der sich gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax äußerte, haben bereits die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen begonnen.

Die Aussicht auf eine mögliche Annäherung der beiden Großmächte sorgte an den Märkten für Erleichterung und trieb den deutschen Leitindex spürbar nach oben.

Dax-Ausblick:

Nach der Nachricht von heute Vormittag wurde der Widerstandsbereich regelrecht pulverisiert und ist nun die kurzfristig relevante Unterstützungszone auf der Unterseite.

Sollte es tatsächlich eine Entspannung im Ukraine-Konflikt geben, dürfte der Dax problemlos den nächsten Widerstandsbereich um 24.500 Punkte ansteuern, sogar neue Jahreshochs wären dann auch wieder zügig wahrscheinlich. Oberhalb von 23.950 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands nun zunächst nordwärts Richtung 24.500 Punkte.