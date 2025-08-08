Werbung ausblenden
Videoanalyse 08.08.2025

Taiwan Semiconductor auf Kurs zum Rekordhoch - bei diesen Kursniveaus sollten sich Anleger absichern

onvista · Uhr

Taiwan Semiconductor (TSMC) kann einmal mehr positive Nachrichten vermelden - denn der weltgrößte Auftragsfertig für Mikrochips ist nach eigenen Angaben von jüngst angekündigten Zöllen auf Chips ausgenommen.

Nun strebt die Aktie wieder nach oben. Kann die Aktie neue Rekorde erreichen? Die Chancen stehen gut, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Im Video erklärt er, wie Anleger diese Gelegenheit nun richtig traden und bei welchen Leveln sie sich absichern sollten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TSMC Taiwan Semiconductor
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 06.08.2025
AMD-Aktie: Das war wohl ein Fehlausbruch06. Aug. · onvista
AMD-Aktie: Das war wohl ein Fehlausbruch
Videoanalyse 06.08.2025
Novo Nordisk bleibt ein Trauerspiel - so weit könnte der Kurs noch fallen06. Aug. · onvista
Novo Nordisk bleibt ein Trauerspiel - so weit könnte der Kurs noch fallen
Videoanalyse 08.08.2025
Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?heute, 16:30 Uhr · onvista
Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?
Videoanalyse 08.08.2025
The Trade Desk mit heftigem Absturz - wie geht's weiter?heute, 16:44 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.
Videoanalyse 04.08.2025
Palantir: Bei dieser Bewertung wird die kleinste schlechte Nachricht gefährlich04. Aug. · onvista
Palantir: Bei dieser Bewertung wird die kleinste schlechte Nachricht gefährlich
Weitere Artikel
Werbung ausblenden