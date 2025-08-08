Videoanalyse 08.08.2025
Taiwan Semiconductor auf Kurs zum Rekordhoch - bei diesen Kursniveaus sollten sich Anleger absichern
onvista · Uhr
Taiwan Semiconductor (TSMC) kann einmal mehr positive Nachrichten vermelden - denn der weltgrößte Auftragsfertig für Mikrochips ist nach eigenen Angaben von jüngst angekündigten Zöllen auf Chips ausgenommen.
Nun strebt die Aktie wieder nach oben. Kann die Aktie neue Rekorde erreichen? Die Chancen stehen gut, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Im Video erklärt er, wie Anleger diese Gelegenheit nun richtig traden und bei welchen Leveln sie sich absichern sollten.
onvista Premium-Artikel
