Hypoport SE: Plattformstrategie trägt Früchte, Aktie bleibt volatil

Die Aktie der Hypoport SE (DE0005493365) steht am heutigen Montag deutlich unter Druck und notiert mit rund 172 Euro mehr als sieben Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Auslöser sind die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen, deren gemischte Ergebnisse die Anleger enttäuschen.

Trotz eines Umsatzanstiegs von 13 Prozent auf 305 Millionen Euro, einem Rohertragszuwachs von 14 Prozent auf 130 Millionen Euro und einem EBIT-Anstieg von 94 Prozent auf 16 Millionen Euro belasten schwächere Ergebnisse in einzelnen Segmenten die Aktie. Insbesondere die „Financing Platforms“ mit einem EBIT-Rückgang von 14 Prozent auf 1,8 Millionen Euro und das leicht negative EBIT im Versicherungssegment lösen Skepsis aus, obwohl das Segment „Real Estate & Mortgage Platforms“ mit einem Rohertragswachstum von 19 Prozent auf 81 Millionen Euro überzeugte.

CEO Ronald Slabke bleibt optimistisch und betont die anhaltende Erholung im Markt für private Immobilienfinanzierung sowie die erfolgreiche strategische Ausrichtung auf digitale Plattformlösungen in einem Umfeld steigender Zinsvolatilität und regulatorischer Anforderungen.

Analysten sind weiterhin positiv gestimmt: Die Deutsche Bank bestätigt ihr „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 318 Euro, was einem Potenzial von über 85 Prozent entspricht. Warburg Research sieht die Aktie bei 310 Euro, Berenberg bei 260 Euro – alle mit Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 279,50 Euro, was einem Abstand von knapp 63 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht.

Hypoport SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 11.08.2020– 11.08.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die Hypoport-Aktie notiert aktuell bei rund 172 Euro und damit klar unter dem 100-Tage-Durchschnitt von 191,70 Euro sowie der 200-Tage-Linie bei etwa 195 Euro – ein charttechnisches Schwächesignal. Auf der Unterseite rücken die Unterstützungen bei 165 und 154 Euro in den Fokus. Aufwärtsbewegungen stoßen spätestens im Bereich um 217 Euro auf Widerstand. Das technische Bild bleibt damit vorerst belastet.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Hypoport SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Hypoport SE UG1D9N 4,38 135,479355 EUR 135,479355 EUR 4,04 Open End Hypoport SE UG5BYB 2,08 159,027795 EUR 159,027795 EUR 8,31 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2025; 10:56 Uhr

Turbo Open End Bear auf Hypoport SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Hypoport SE UG09PM 7,05 247,148202 EUR 247,148202 EUR 2,52 Open End Hypoport SE UG8P71 2,41 199,884162 EUR 199,884162 EUR 7,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2025; 10:56 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de