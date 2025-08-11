Nvidia & AMD – Export gegen Umsatzabgabe

Ein brisanter Deal mit der US-Regierung öffnet Nvidia und AMD den chinesischen Markt wieder – doch zu welchem Preis?

C3.ai – Abstieg nach Prognose-Schock

Ein dramatischer Prognose-Cut und eine harte Analysten-Abstufung setzen der Aktie zu – wie tief kann es noch gehen?

Ethereum – Krypto-Asset zurück auf Mehrjahreshoch

ETF-Zuflüsse und neue institutionelle Nachfrage treiben den Kurs – was steckt wirklich hinter dem Sprung?