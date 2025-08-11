Werbung ausblenden
onvista Mahlzeit

Nvidia, C3.ai, Ethereum – Export-Deal, KI-Desaster & Kryptohöhenflug

onvista · Uhr

Nvidia & AMD – Export gegen Umsatzabgabe 

Ein brisanter Deal mit der US-Regierung öffnet Nvidia und AMD den chinesischen Markt wieder – doch zu welchem Preis?

C3.ai – Abstieg nach Prognose-Schock

Ein dramatischer Prognose-Cut und eine harte Analysten-Abstufung setzen der Aktie zu – wie tief kann es noch gehen?

Ethereum – Krypto-Asset zurück auf Mehrjahreshoch

ETF-Zuflüsse und neue institutionelle Nachfrage treiben den Kurs – was steckt wirklich hinter dem Sprung?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Nvidia
AMD
Münchener Rück
Ethereum Kurs in US Dollar
adidas
Under Armour
Soundhound AI
Tempus AI
Petrobras
C3.ai
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden