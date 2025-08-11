onvista Mahlzeit
Nvidia, C3.ai, Ethereum – Export-Deal, KI-Desaster & Kryptohöhenflug
onvista · Uhr
Nvidia & AMD – Export gegen Umsatzabgabe
Ein brisanter Deal mit der US-Regierung öffnet Nvidia und AMD den chinesischen Markt wieder – doch zu welchem Preis?
C3.ai – Abstieg nach Prognose-Schock
Ein dramatischer Prognose-Cut und eine harte Analysten-Abstufung setzen der Aktie zu – wie tief kann es noch gehen?
Ethereum – Krypto-Asset zurück auf Mehrjahreshoch
ETF-Zuflüsse und neue institutionelle Nachfrage treiben den Kurs – was steckt wirklich hinter dem Sprung?
Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
