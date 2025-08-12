Werbung ausblenden
onvista Mahlzeit 12.08.2025

Hannover Rück, Oklo und Gold: Von Gewinnrekorden bis Marktchaos

onvista · Uhr

Martin bespricht heute folgende Werte: Secunet Security, Cancom, Sartorius, Hannover Rück, Gold, Barrick Mining, Monday.com, Tilray, Albemarle, Bigbear AI und Oklo.

Willkommen zu „Mahlzeit“ mit Martin Goersch, deinem täglichen Markt-Update zur Mittagszeit. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Hannover Rück - Gewinn hoch, Kurs unter Druck

Rekordgewinne und bestätigter Ausblick - und trotzdem belastet die Aktie ein schwacher Teilbereich. Was steckt hinter diesem Widerspruch? 

Oklo - Atomkraft mit Partner-Power

Neue Kooperation mit Lightbridge, ambitionierte Pläne für die Brennstofffertigung und ein großer Schritt in Richtung US-Führungsrolle im Nuklearsektor. Warum das mehr als nur ein PR-Deal sein könnte. 

Gold - Zollchaos vorerst beendet

Nach einer turbulenten Woche am Goldmarkt sorgt ein Trump-Statement für Entspannung - aber auch für neue Fragen.

Wie reagieren die Preise und was bedeutet das für Anleger?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Barrick Mining
Hannover Rück
Albemarle
Sartorius Vz.
Tilray
Oklo
Cancom
secunet
monday.com
Sartorius St.
Lightbridge
Ai Holdings
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Mahlzeit
Nvidia, C3.ai, Ethereum – Export-Deal, KI-Desaster & Kryptohöhenfluggestern, 12:37 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
onvista Chartzeit 11.08.2025
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026gestern, 17:30 Uhr · onvista
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026
Videoanalyse 08.08.2025
Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?08. Aug. · onvista
Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?
onvista Chartzeit 08.08.2025
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!08. Aug. · onvista
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!
Dax Tagesrückblick 08.08.2025
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt08. Aug. · onvista
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden