Martin bespricht heute folgende Werte: Secunet Security, Cancom, Sartorius, Hannover Rück, Gold, Barrick Mining, Monday.com, Tilray, Albemarle, Bigbear AI und Oklo.

Willkommen zu „Mahlzeit“ mit Martin Goersch, deinem täglichen Markt-Update zur Mittagszeit. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Hannover Rück - Gewinn hoch, Kurs unter Druck

Rekordgewinne und bestätigter Ausblick - und trotzdem belastet die Aktie ein schwacher Teilbereich. Was steckt hinter diesem Widerspruch?

Oklo - Atomkraft mit Partner-Power

Neue Kooperation mit Lightbridge, ambitionierte Pläne für die Brennstofffertigung und ein großer Schritt in Richtung US-Führungsrolle im Nuklearsektor. Warum das mehr als nur ein PR-Deal sein könnte.

Gold - Zollchaos vorerst beendet

Nach einer turbulenten Woche am Goldmarkt sorgt ein Trump-Statement für Entspannung - aber auch für neue Fragen.

Wie reagieren die Preise und was bedeutet das für Anleger?