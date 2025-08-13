Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2025

Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Cisco SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht 2. Quartal 2025
Endeavour SilverBericht 2. Quartal 2025
EONBericht 2. Quartal 2025
EvotecBericht 2. Quartal 2025
FormyconBericht 2. Quartal 2025
JenoptikBericht 2. Quartal 2025
MetaplanetBericht 2. Quartal 2025
Porsche Automobil HoldingBericht 2. Quartal 2025
PVA TePlaBericht 2. Quartal 2025
RENK GroupBericht 2. Quartal 2025
Sixt VzBericht 2. Quartal 2025
TencentBericht 2. Quartal 2025
TUIBericht 3. Quartal 2025
Vestas Wind SystemsBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK Group
TUI
EON
Evotec
Porsche Automobil Holding
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
Metaplanet
Cisco
Tencent
Sixt Vz
PVA TePla
Jenoptik
Vestas Wind Systems
Endeavour Silver
Formycon
