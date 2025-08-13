Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Cisco Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Endeavour Silver
|Bericht 2. Quartal 2025
|EON
|Bericht 2. Quartal 2025
|Evotec
|Bericht 2. Quartal 2025
|Formycon
|Bericht 2. Quartal 2025
|Jenoptik
|Bericht 2. Quartal 2025
|Metaplanet
|Bericht 2. Quartal 2025
|Porsche Automobil Holding
|Bericht 2. Quartal 2025
|PVA TePla
|Bericht 2. Quartal 2025
|RENK Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sixt Vz
|Bericht 2. Quartal 2025
|Tencent
|Bericht 2. Quartal 2025
|TUI
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vestas Wind Systems
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
