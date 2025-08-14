Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 14.08.2025

Oberhalb dieser Unterstützung hat der Dax noch Luft nach oben

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung24.16024.050

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax überwindet Abwärtstrend und hat weiteres Aufwärtspotenzial") zum Dax lautete wie folgt:

Der Dax sprang heute bereits mit der Eröffnung über den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Stundenchart (schwarz im Chart unten) und legte im Anschluss bis über 24.200 Punkte zu. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter den Bereich 24.040/50 Punkte abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts Richtung 24.400/500 Punkte. Das ist aktuell das favorisierte Szenario aus charttechnischer Sicht für die kommenden Tage.

Nach der positiven Eröffnung gestern Morgen hatten die Käufer nicht mehr wirklich viele Pfeile im Köcher - der Index ging nach den ersten beiden Handelsstunden in eine Konsolidierung über, welche den gesamten Handelstag über anhielt.

Dafür starteten die Käufer dann heute Vormittag furios in den Handelstag und schickten den Index zeitweise bis auf 24.300 Punkte, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Nach dem fulminanten Start am Morgen wurde der Index in der zweiten Handelsstunde zwar ordentlich abverkauft, oberhalb der wichtigen Unterstützungen (grün im Stundenchart unten) um 24.160 und 24.040/50 Punkte bleiben die Käufer dennoch vorerst weiter im Vorteil, was eine mögliche Trendfortsetzung in den Bereich 24.400/500 Punkte anbelangt.

Erst unterhalb von 24.160 Punkten (Stundenschlusskurs) müsste die präferierte Kaufwelle Richtung 24.400 Punkte zunehmend in Frage gestellt werden. Am Nachmittag stehen die US-Produzentenpreise auf dem Kalender, bevor dann morgen das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ansteht.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
