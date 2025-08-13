Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Der Dax hat noch Chancen, Richtung 24.500 Punkte zu steigen") zum Dax lautete wie folgt:

Aus rein charttechnischer Sicht ist die aktuelle Seitwärtsbewegung im Dax bislang Teil einer technischen Korrektur der Kaufwelle vom vergangenen Donnerstag. So lange die Unterstützung um 23.950 Punkte nicht nachhaltig und per Stunden-Schlusskurs verletzt wird, sind die Chancen für einen erneuten Anlauf Richtung 24.500 Punkte durchaus gegeben. Erst unterhalb von 23.950 Punkte würde es wieder brenzliger.

Der Dax fiel gestern bis auf die angesprochene Unterstützung um 23.950 Punkte, das Tagestief lag wenige Punkte darunter. Auf Stundenschlusskursbasis wurde das Niveau allerdings nicht unterboten und so konnte der Index bereits vor Handelsschluss eine Gegenbewegung über 24.000 Punkte einleiten. Diese setzte sich heute Vormittag weiter fort.

Dax-Ausblick:

Der Dax sprang heute bereits mit der Eröffnung über den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Stundenchart (schwarz im Chart unten) und legte im Anschluss bis über 24.200 Punkte zu.

So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter den Bereich 24.040/50 Punkte abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts Richtung 24.400/500 Punkte. Das ist aktuell das favorisierte Szenario aus charttechnischer Sicht für die kommenden Tage.