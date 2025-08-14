Werbung ausblenden
Videoanalyse 14.08.2025

Cisco bleibt im Aufwärtstrend - und hat Chancen auf einen Ausbruch nach oben

onvista · Uhr

Cisco-Aktien haben mit einem mäßigen Minus auf die Quartalszahlen reagiert. Allerdings war die erste nachbörsliche Reaktion der Aktie deutlich negativer. Dabei testete der Kurs auch den gleitenden Durchschnitt über 50 Tage.

Übergeordnet sieht das Bild aber weiter gut aus, erklärt Martin. Im Video analysiert der Börsenprofi, welche Warnzeichen es trotzdem gibt, wie die Zahlen im Detail ausgefallen sind und wie die Chancen auf einen Ausbruch nach oben stehen.

