Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|aap Implantate
|Bericht 2. Quartal 2025
|Almonty Industries
|Bericht 2. Quartal 2025
|ATAI Life Sciences
|Bericht 2. Quartal 2025
|BHP Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bitdeer Technologies
|Bericht 2. Quartal 2025
|Cardiol Therapeutics A
|Bericht 2. Quartal 2025
|Encavis
|Bericht 2. Quartal 2025
|Fitzroy Minerals
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hesai Group (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Li-Cycle
|Bericht 2. Quartal 2025
|Palo Alto Networks
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Perpetua Resources
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sino Biopharma
|Bericht 2. Quartal 2025
|Thungela Resources
|Bericht 2. Quartal 2025
|YOC
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
