Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.08.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

UnternehmenFinanzbericht
aap ImplantateBericht 2. Quartal 2025
Almonty IndustriesBericht 2. Quartal 2025
ATAI Life SciencesBericht 2. Quartal 2025
BHP GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Bitdeer TechnologiesBericht 2. Quartal 2025
Cardiol Therapeutics ABericht 2. Quartal 2025
EncavisBericht 2. Quartal 2025
Fitzroy MineralsBericht 3. Quartal 2025
Hesai Group (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
Li-CycleBericht 2. Quartal 2025
Palo Alto NetworksBericht Geschäftsjahr 2025
Perpetua ResourcesBericht 2. Quartal 2025
Sino BiopharmaBericht 2. Quartal 2025
Thungela ResourcesBericht 2. Quartal 2025
YOCBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Almonty Industries
Palo Alto Networks
BHP Group
Perpetua Resources
ATAI Life Sciences
Bitdeer Technologies
Sino Biopharma
Thungela Resources
Encavis
YOC
Hesai Group (ADR)
Cardiol Therapeutics A
aap Implantate
Fitzroy Minerals
Li-Cycle
