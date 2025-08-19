Der Dax notiert rund eine Stunde nach Handelsbeginn bei 24.316 Punkten - ein kaum verändertes Niveau.

Der MDax notierte knapp eine Stunde nach Handelsstart bei 30.921 Punkten und verlor etwa 0,23 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,05 Prozent.

Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie führenden Politikern aus Europa bahnt sich ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen. Auf den großen Friedensdurchbruch müssten die Börsianer weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

DocMorris schwächeln nach Zahlen - Redcare erholt

Die Aktien von DocMorris haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen gut eine Stunde nach Handelsbeginn circa 8,3 Prozent verloren. Redcare verlor währenddessen gut 0,7 Prozent. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut zehn Prozent schwächer ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse.

Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare um 160 Prozent.Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. Bei DocMorris sind es sogar über 60 Prozent.

Stratec legen zu und könnten Abwärtstrend brechen

Eine bestätigte Jahresprognose hat die Papiere von Stratec am Dienstag im vorbörslichen Handel angetrieben. Das Plus belief sich etwa eine Stunde nach Handelsstart auf 3,5 Prozent. Der Diagnostikkonzern sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.

Mit Blick auf das erste Halbjahr sagte ein Händler, die Zahlen deckten sich mit den Erwartungen. Im Xetra-Handel könnten die Stratec-Aktien nun ihre seit Ende Juli dauernde Schwächephase versuchen hinter sich zu lassen. In der vergangenen Woche hatten sie den tiefsten Stand seit Ende Juni markiert.

(mit Material von dpa-AFX)