Walmart verfehlt Ertragsziele | Insgesamt aber solide Aussichten

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenKI

Die Wall Street steht erneut unter Druck, mit einem Käuferstreik im Vorfeld der Jackson Hole-Rede von FED-Chef Jerome Powell an diesem Freitag um 16 Uhr MEZ. Das gestrige Sitzungsprotokoll der letzten Tagung lag eher im Lager der Falken, wobei zum damaligen Zeitpunkt die schwachen Juli-Arbeitsmarktdaten noch nicht bekannt waren. Powell dürfte die jüngsten Zeichen eines schwächeren Wirtschaftsumfelds in seiner Rede zur Kenntnis nehmen. Auch die heutigen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren eine nachlassende Dynamik. Die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinssenkung liegt weiterhin bei hohen 79%, ist in den letzten Tagen aber gesunken. Die August-Arbeitsmarktdaten und August-Verbraucherpreise, die vor der nächsten Tagung gemeldet werden, werden für die Tagung am 17. September entscheidend sein. Ansonsten fallen die Reaktionen auf Quartalszahlen überwiegend negativ aus. Die Aktien von Coty gehen nach den schlechten Zahlen und Aussichten förmlich in Flammen auf. Walmart tendiert ebenfalls nach den verfehlten Ertragsschätzungen unter Druck. Wie dem auch sei, sind die Zahlen und Aussichten von Walmart bei genauer Analyse durchaus solide.
00:00 Intro
00:33 Analysten: Nvidia | Dell | Juliet Packard | Apple
04:40 Einzelhandelsergebnisse enttäuschen
05:46 Walmart: verfehlt Ertragsziele | Zahlen und Aussichten solide
10:15 Gegenwind im Tech-Sektor | Sektorenrotation
12:46 Jackson Hole Tagung | Zinssenkungen
17:04 Meldungen: Ukraine/Russland | Ölpreis
18:39 Analysten: Lowe’s | TJX | Ulta Beauty
19:58 Ausblick heute Abend

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmenheute, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
