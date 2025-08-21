Walmart verfehlt Ertragsziele | Insgesamt aber solide Aussichten

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street steht erneut unter Druck, mit einem Käuferstreik im Vorfeld der Jackson Hole-Rede von FED-Chef Jerome Powell an diesem Freitag um 16 Uhr MEZ. Das gestrige Sitzungsprotokoll der letzten Tagung lag eher im Lager der Falken, wobei zum damaligen Zeitpunkt die schwachen Juli-Arbeitsmarktdaten noch nicht bekannt waren. Powell dürfte die jüngsten Zeichen eines schwächeren Wirtschaftsumfelds in seiner Rede zur Kenntnis nehmen. Auch die heutigen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren eine nachlassende Dynamik. Die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinssenkung liegt weiterhin bei hohen 79%, ist in den letzten Tagen aber gesunken. Die August-Arbeitsmarktdaten und August-Verbraucherpreise, die vor der nächsten Tagung gemeldet werden, werden für die Tagung am 17. September entscheidend sein. Ansonsten fallen die Reaktionen auf Quartalszahlen überwiegend negativ aus. Die Aktien von Coty gehen nach den schlechten Zahlen und Aussichten förmlich in Flammen auf. Walmart tendiert ebenfalls nach den verfehlten Ertragsschätzungen unter Druck. Wie dem auch sei, sind die Zahlen und Aussichten von Walmart bei genauer Analyse durchaus solide.

00:00 Intro

00:33 Analysten: Nvidia | Dell | Juliet Packard | Apple

04:40 Einzelhandelsergebnisse enttäuschen

05:46 Walmart: verfehlt Ertragsziele | Zahlen und Aussichten solide

10:15 Gegenwind im Tech-Sektor | Sektorenrotation

12:46 Jackson Hole Tagung | Zinssenkungen

17:04 Meldungen: Ukraine/Russland | Ölpreis

18:39 Analysten: Lowe’s | TJX | Ulta Beauty

19:58 Ausblick heute Abend



*Werbung