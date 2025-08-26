Cook Beben | AT&T kauft Spektrum | Ely Lilly Erfolg | AMD & IBM Kooperation

Die heutigen US-Aktien-Futures starten schwächer. Dow, S&P 500 und Nasdaq-Futures liegen jeweils rund 0,2 Prozent im Minus. Hintergrund ist die Entscheidung von Präsident Trump, Fed-Gouverneurin Lisa Cook abzusetzen – ein beispielloser Eingriff in die Unabhängigkeit der Notenbank. Langfristige Renditen steigen, kurzfristige fallen, die Zinskurve wird steiler, da Anleger zwar mit kurzfristigen Senkungen rechnen, langfristig aber höhere Zinsen fürchten.



Rein rechtlich darf ein Präsident Mitglieder des Fed-Boards nur aus wichtigem Grund entlassen, weshalb der Schritt juristisch angefochten werden dürfte. Sollte Trump neben der Cook-Entlassung auch den offenen Sitz neu besetzen und Powell nach Ablauf seiner Amtszeit im Mai ersetzen, hätte er eine Mehrheit im Fed-Vorstand – mit weitreichenden Folgen für die Geldpolitik.



Kurzfristig dürften die Märkte den Vorgang jedoch abhaken und sich wieder auf die kommenden Impulse konzentrieren: Nvidia meldet morgen nach Börsenschluss Zahlen, am Freitag folgt der PCE-Inflationsindex, dazu die Arbeitsmarktdaten in der nächsten Woche.



Zusätzlich belastet die Ankündigung Trumps, neue Zölle und Exportrestriktionen auf Chips einzuführen. Abseits davon stehen heute Konjunkturdaten wie Auftragseingänge langlebiger Güter, das Verbrauchervertrauen, der Case-Shiller-Index und der Richmond-Fed-Index im Fokus.



Wall Street hatte bereits gestern nach der Rallye vom Freitag schwächer geschlossen. Neu kam heute früh die Meldung, dass Truist die Aktie von AMD auf Kaufen hochgestuft hat – mit der Begründung, dass Hyperscaler zunehmend echtes Interesse zeigen, AMD-Chips in großem Maßstab einzusetzen.



