Werbung ausblenden
Börse am Morgen 27.08.2025

Wenig Bewegung im Dax zum Handelsstart - Bankaktien unter Druck

onvista · Uhr
Quelle: Imagentle/SHutterstock.com

Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte unverändert eröffnet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.

Nach der ersten Handelsstunde notierte der Index nahezu unverändert bei 24.147 Punkten. Damit verbleibt der am Dienstag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Leitindex in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten.

Immobilienaktie Aroundtown unter Druck

Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Handel sind die Aktien von Aroundtown am Mittwoch auf Xetra gefallen. Zuletzt sank der Kurs der Immobiliengesellschaft um 4,4 Prozent auf 3,312 Euro. Am Vortag waren die Anteilsscheine noch auf das höchste Niveau seit mehr als drei Jahren geklettert.

Analysten attestierten dem Unternehmen solide Geschäftszahlen im ersten Halbjahr. Stephanie Dossmann von Jefferies schrieb indes von einem schwächeren Betriebsgewinn (FFO), den unter anderem höhere Finanzierungskosten belastet hätten. Die Expertin wies zudem auf den Rücktritt des langjährigen Finanzchefs Ben David hin.  

Porsche größter Gewinner im Dax

Porsche führte mit einem Zugewinn von über drei Prozent die Gewinnerliste an im Dax während Commerzbank und Deutsche Bank nach einer Abstufung durch die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs schwächelten. (mit Material von dpa-AFX).

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
Commerzbank
Deutsche Bank
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Aroundtown
Goldman Sachs
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 25.08.2025
Dax startet schwächer in die neue Woche - Windturbinen-Hersteller unter Druck25. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 22.08.2025
Deutsche Aktien verlieren leicht vor Rede von Fed-Chef - Rüstungswerte weiter erholt22. Aug. · dpa-AFX
Deutsche Aktien verlieren leicht vor Rede von Fed-Chef - Rüstungswerte weiter erholt
Börse am Morgen 21.08.2025
Dax bleibt stabil – Aktie von CTS Eventim bricht ein21. Aug. · onvista
Dax bleibt stabil – Aktie von CTS Eventim bricht ein
Börse am Morgen 20.08.2025
Anleger gehen in die Defensive - K+S schwächelt nach Verkaufsempfehlung20. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Tagesrückblick 26.08.2025
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Endegestern, 17:50 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Ende
Weitere Artikel
Werbung ausblenden