Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte unverändert eröffnet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.

Nach der ersten Handelsstunde notierte der Index nahezu unverändert bei 24.147 Punkten. Damit verbleibt der am Dienstag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Leitindex in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten.

Immobilienaktie Aroundtown unter Druck

Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Handel sind die Aktien von Aroundtown am Mittwoch auf Xetra gefallen. Zuletzt sank der Kurs der Immobiliengesellschaft um 4,4 Prozent auf 3,312 Euro. Am Vortag waren die Anteilsscheine noch auf das höchste Niveau seit mehr als drei Jahren geklettert.

Analysten attestierten dem Unternehmen solide Geschäftszahlen im ersten Halbjahr. Stephanie Dossmann von Jefferies schrieb indes von einem schwächeren Betriebsgewinn (FFO), den unter anderem höhere Finanzierungskosten belastet hätten. Die Expertin wies zudem auf den Rücktritt des langjährigen Finanzchefs Ben David hin.

Porsche größter Gewinner im Dax

Porsche führte mit einem Zugewinn von über drei Prozent die Gewinnerliste an im Dax während Commerzbank und Deutsche Bank nach einer Abstufung durch die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs schwächelten. (mit Material von dpa-AFX).