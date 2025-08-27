Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia wird der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz erwartet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.

Der X-Dax für den deutschen Leitindex signalisierte am Mittwochmorgen eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.197 Punkte.

USA: Gewinne

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Dienstag ihre politischen Bedenken abgeschüttelt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed hatten nach den Kursverlusten vom Vortag zunächst für Zurückhaltung gesorgt, doch zum Ende hin legten alle wichtigen Indizes zu.

Der Dow Jones Industrial näherte sich seinem Rekord vom Freitag wieder etwas, mit plus 0,30 Prozent auf 45.418,07 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,41 Prozent auf 6.465,94 Punkte zu und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 23.525,29 Punkte nach oben.

Asien: Durchwachsen

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.462 Punkte; während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent nachgab. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 115 (120) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EON AUF 17,70 (18) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL'

METZLER SENKT ZIEL FÜR W&W AUF 18,20 (19,20) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT COMMERZBANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 34,10 (29,20) EUR

GOLDMAN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 34 (30,25) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX