Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 27.08.2025

Dax startet verhalten vor Nvidia-Zahlen am Abend

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia wird der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz erwartet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.

Der X-Dax für den deutschen Leitindex signalisierte am Mittwochmorgen eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.197 Punkte. 

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23.08.2025 · 14:00 Uhr · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?

USA:  Gewinne

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Dienstag ihre politischen Bedenken abgeschüttelt. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed hatten nach den Kursverlusten vom Vortag zunächst für Zurückhaltung gesorgt, doch zum Ende hin legten alle wichtigen Indizes zu.

Der Dow Jones Industrial näherte sich seinem Rekord vom Freitag wieder etwas, mit plus 0,30 Prozent auf 45.418,07 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,41 Prozent auf 6.465,94 Punkte zu und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 23.525,29 Punkte nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.418+ 0,30 Prozent
S&P 5006.465+ 0,41 Prozent
Nasdaq 21.544+ 0,44 Prozent

Asien: Durchwachsen

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.462 Punkte; während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent nachgab. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22542.517+ 0,20 Prozent
Hang Seng25.524- 0,30 Prozent
CSI 3004.428+ 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,45- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,72- 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27- 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1617- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,49- 0,37 Prozent
Euro in Yen171,81- 0,16 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,26 USD- 0,08  USD
WTI63,25 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 115 (120) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EON AUF 17,70 (18) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL'

METZLER SENKT ZIEL FÜR W&W AUF 18,20 (19,20) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT COMMERZBANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 34,10 (29,20) EUR

GOLDMAN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 34 (30,25) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
Commerzbank
S
S&P 500
Hensoldt
Eurokurs (Euro / Dollar)
Ö
Ölpreis Brent
N
NASDAQ 100
Thyssenkrupp
N
Nikkei
Evonik
Wacker Chemie
Lanxess
JP Morgan
Dow
Ö
Ölpreis WTI
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
SCHOTT Pharma
Barclays
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
X
X-DAX
Barclays ADR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 26.08.2025
Dax dürfte erneut leichte Verluste verzeichnengestern, 08:30 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Dax Vorbörse 25.08.2025
Dax startet mit kleinem Abschlag in die neue Handelswoche25. Aug. · onvista
Dax startet mit kleinem Abschlag in die neue Handelswoche
Dax Vorbörse 22.08.2025
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokus22. Aug. · onvista
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokus
Dax Vorbörse 21.08.2025
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung21. Aug. · onvista
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung
Börse am Morgen 25.08.2025
Dax startet schwächer in die neue Woche - Windturbinen-Hersteller unter Druck25. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Werbung ausblenden