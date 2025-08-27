Werbung ausblenden
Videoanalyse 27.08.2025

Ethereum - nach diesem Ausbruch winken weitere Rekorde

onvista · Uhr

Profi-Trader Martin Goersch hat im Musterdepot seiner Leser die Kryptowährung Ethereum über einen ETF gekauft. Denn er sagt ganz klar: Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 4.000 US-Dollar kann es noch nach oben weitergehen.

Dieser Aufwärtsschub sei "absolut bullisch" zu werten, sagt Martin. Im Video erklärt der Experte, welche Kursziele nun bei Ethereum möglich sind.

