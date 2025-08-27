Videoanalyse 27.08.2025
Ethereum - nach diesem Ausbruch winken weitere Rekorde
onvista · Uhr
Profi-Trader Martin Goersch hat im Musterdepot seiner Leser die Kryptowährung Ethereum über einen ETF gekauft. Denn er sagt ganz klar: Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 4.000 US-Dollar kann es noch nach oben weitergehen.
Dieser Aufwärtsschub sei "absolut bullisch" zu werten, sagt Martin. Im Video erklärt der Experte, welche Kursziele nun bei Ethereum möglich sind.
onvista Premium-Artikel
Chip-Gigant meldet nachbörslich ZahlenDer große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
onvista Mahlzeit 27.08.2025Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokusheute, 12:58 Uhr · onvista
Tiefster Stand seit sieben WochenBitcoin-Kurs fällt unter 110.000 Dollargestern, 12:34 Uhr · dpa-AFX
KryptowährungBitcoin rutscht zeitweise unter Marke von 110.000 Dollar - zuletzt stabilisiertgestern, 07:22 Uhr · dpa-AFX
Videoanalyse 27.08.2025Okta im Fokus: Was Anleger jetzt wissen müssenheute, 17:07 Uhr · onvista