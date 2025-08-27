Werbung ausblenden
onvista Mahlzeit 27.08.2025

Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokus

onvista · Uhr

Okta – Identity-Player mit Zahlen und Zukäufen 

Die neue Bilanz überzeugt, doch steckt dahinter mehr als nur solides Wachstum?

MongoDB – Datenbankriese hebt Prognose an 

Starkes Quartal, starke Story – ist hier die KI-Euphorie erst am Anfang?

Ethereum – Rekordjagd und institutionelle Milliarden

Neues Allzeithoch, ETF-Zuflüsse und Staking-Welle: wohin führt die Rally jetzt? 

