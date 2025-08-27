onvista Mahlzeit 27.08.2025
Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokus
onvista · Uhr
Okta – Identity-Player mit Zahlen und Zukäufen
Die neue Bilanz überzeugt, doch steckt dahinter mehr als nur solides Wachstum?
MongoDB – Datenbankriese hebt Prognose an
Starkes Quartal, starke Story – ist hier die KI-Euphorie erst am Anfang?
Ethereum – Rekordjagd und institutionelle Milliarden
Neues Allzeithoch, ETF-Zuflüsse und Staking-Welle: wohin führt die Rally jetzt?
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
