25 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?

JPMorgan hat den Dax-Konzern Siemens wieder in seine Analysen aufgenommen - und direkt das höchste Kursziel aller Analysten ausgesprochen. 25 Prozent Potenzial nach oben attestiert die Bank der Aktie.

Im Video analysiert Martin, ob dieses Kursziel gerechtfertigt ist und ob ein Einstieg bei diesem hohen Bewertungsniveau noch lohnt.