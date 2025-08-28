Werbung ausblenden
Videoanalyse 28.08.2025

25 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?

onvista · Uhr

JPMorgan hat den Dax-Konzern Siemens wieder in seine Analysen aufgenommen - und direkt das höchste Kursziel aller Analysten ausgesprochen. 25 Prozent Potenzial nach oben attestiert die Bank der Aktie.

Im Video analysiert Martin, ob dieses Kursziel gerechtfertigt ist und ob ein Einstieg bei diesem hohen Bewertungsniveau noch lohnt.

Siemens
