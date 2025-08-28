Videoanalyse 28.08.2025
25 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?
onvista · Uhr
JPMorgan hat den Dax-Konzern Siemens wieder in seine Analysen aufgenommen - und direkt das höchste Kursziel aller Analysten ausgesprochen. 25 Prozent Potenzial nach oben attestiert die Bank der Aktie.
Im Video analysiert Martin, ob dieses Kursziel gerechtfertigt ist und ob ein Einstieg bei diesem hohen Bewertungsniveau noch lohnt.
