Trading-Chance Silber: 470%-Chance hochspekulativ

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren lieber etwas weiter entfernt zu setzen, damit es auch wahrscheinlich wird, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Intermarkets zeigen Korrektur an

Wie bereits in vorangegangenen Artikeln erläutert, hat jeder Markt fundamentale Einflussfaktoren, auf die er mit mehr oder weniger Zeitversatz reagiert. Basierend auf diesen spezifischen Einflussfaktoren haben wir auch für den Silberpreis ein Forecast-Modell, welches bis dato erstklassige Dienste leistet. Korrekturen und Rallyes der jüngeren Vergangenheit wurden sehr präzise vorgezeichnet, so dass man daran partizipieren konnte. Jüngst markierte des beliebte Edelmetall ein neues Dekadenhoch, was auch mehr mediale Aufmerksamkeit brachte. Langfristig sehen wir aufgrund der Gold/Silber-Ratio noch enormes Nachholpotenzial für Silber gegenüber Gold. Zur Erinnerung: In unseren Artikeln vom 4. März und vom 11.7. wiesen wir auf den zu erwartenden Nachhol-Effekt von Silber hin, da die Gold/Silber-Ratio einen historisch selten erreichten Extremwert angenommen hatte.

Doch innerhalb solcher Bullenmärkte ergeben sich kurzweilig auch immer wieder Chancen auf der Shortseite oder (wie in diesem Fall) in einer erwarteten Seitwärtskonsolidierung. Der Forecast zeigt von nun an gen Süden, so dass es wahrscheinlicher wird, dass der Preis des Edelmetalls sich in der Bandbreite der letzten Wochen und Monate aufhält.

Eines der elementaren Grundprinzipien an der Börse ist jenes der wechselnden Marktphasen: auf Konsolidierung folgt Trend, auf Trend folgt Konsolidierung. Und da Silber seit dem Zoll-Crash im April einen starken, zuletzt immer steiler werdenden, Trend hinlegte, erhöht sich die Chance für eine Konsolidierung, bei der sich die Volatilität zurückbildet. Genau hierauf kann mit einem Inline-Optionsschein gesetzt werden.

Hochspekulativ, aber chancenträchtig!

Das Produkt, für das wir uns entschieden haben, macht ein verweilen des Silberpreises im Korridor von 37 bis 44 Dollar bis 19.12. notwendig. Zugegeben: es ist ein sehr enger Korridor für einen solch volatilen Markt. Genau deshalb ist das Produkt auch sehr günstig gepreist. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es eine der beiden Barrieren verletzt und wertlos verfällt ist hoch. Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten nutzen die Emittenten ein lineares Modell als Grundlage. Damit meinen wir, dass z.B. die Schwankungsbreite der vergangenen x Perioden genommen wird, und in die Zukunft projiziert wird. Unsere Chance ist dabei, dass Märkte und Volatilitäten sich eben NICHT linear entwickeln. Wir von RealMoneyTrader handeln nur dann Inline Optionsscheine, wenn sich ein attraktives Auszahlungsprofil haben. Doch das ist nicht das alleinige Entscheidungskriterium. Vielmehr versuchen wir Märkte zu finden, in denen wir vor einem Übergang von einem dynamischen Trend in eine Konsolidierung stehen. Eine gewagte Wette, die natürlich auch immer mal wieder nicht erfolgreich ist. Doch das ist Teil des Geschäfts und ist kein Problem, da die Gewinner-Trades den Einsatz vervielfachen. Dazwischen kann man sich also einige Fehlversuche leisten.

Bei unserem heutigen Produkt-Vorschlag muss der Korridor von 37 bis 44 Dollar, wie gesagt, bis 19.12. unverletzt bleiben. Wenn er unverletzt bleibt, werden zum Laufzeit-Ende 10 Euro ausgezahlt. Bei einem aktuellen Kurs von 1,75 Euro sind das 470% Potenzial.

Fazit:

Es handelt sich, wie mehrfach betont, um eine hochspekulative Chance. Entsprechend ist für uns geboten, nur einen Bruchteil dessen einzusetzen, was wir normal als Einsatz je Trade haben. Seinen Einsatz kann man hier fast verfünffachen, geht dabei jedoch auch das Risiko ein, ihn nahezu komplett zu verlieren. Das gilt es bei der Wahl der Einsatzhöhe unbedingt zu berücksichtigen.

Inline Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Inline Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat die obere Barriere bei 44 und die untere bei 37 Dollar. Diese Marken dürfen bis zum Laufzeitende am 19.12. nicht verletzt werden. Der Auszahlungsbetrag am Laufzeitende liegt bei 10 Euro, wenn keine der Barrieren vorher verletzt wird. Würde es eine Verletzung einer dieser Marken geben, verfiele das Produkt wertlos. Um einen Totalverlust zu vermeiden, kann ein Stop-Loss gezogen werden, wenn auf der Oberseite die Marke von 43,7 und auf der Unterseite 37,3 erreicht werden. Es gilt entsprechend: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG9FAB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 44, 47 und 49,5 USD

Unterstützungen: 33 und 37 USD

Inline Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN UG9FAB ISIN DE000UG9FAB5 Obere Barriere 44 USD Untere Barriere 37 USD Typ Inline Optionsschein Laufzeit 19.12.25 Emittent UniCredit Auszahlungsbetrag am Laufzeitende 10 Euro Stop-Loss im Silberpreis für obere Barriere 43,7 USD Stop-Loss im Silberpreis für untere Barriere 37,3 USD

