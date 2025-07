Trading-Chance Silber: Neues Allzeithoch im Visier

Werbung

Die Edelmetalle führen seit Monaten die Liste der Gewinner an. War es anfangs nur der Goldpreis, der sich in einem starken und steten Aufwärtstrend befand, so sind inzwischen auch die anderen Märkte dieses Segments aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Während einige Retail-Trader bereits Short-Situationen ausloten, gehen wir, basierend auf 27 Jahren Vollzeit-Handelserfahrung davon aus, dass in einigen Edelmetallen ein beschleunigter Anstieg erst noch bevorsteht. Unser Favorit ist dabei Silber! Warum das so ist, zeigen wir in der heutigen Analyse.

Good to know

Silber wird in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften wie hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit, antibakteriellen Wirkung und Formbarkeit. Es findet Anwendung in Schmuck, Elektronik, Medizin, Fotografie und als Katalysator in der chemischen Industrie.

Schmuck und Dekor: Silber wird seit Jahrtausenden für Schmuck, Besteck und dekorative Gegenstände verwendet.

Elektronik: Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit ist Silber ein wichtiger Bestandteil in elektronischen Geräten, einschließlich Leiterbahnen, Kontakten und Lötmaterialien.

Medizin: Silberionen wirken antibakteriell, daher wird Silber in Wundverbänden, Kathetern und anderen medizinischen Geräten eingesetzt.

Fotografie: Silbersalze waren früher essenziell für die Fotografie auf Film.

Katalysator: Silber wird in der chemischen Industrie als Katalysator für die Herstellung von wichtigen Industrieprodukten wie Ethylenoxid und Formaldehyd verwendet.

Anlage: Silber wird als Wertanlage in Form von Münzen und Barren gehandelt.

Sonstige Anwendungen: Silber findet sich auch in Batterien, Spiegeln, in der Glasbeschichtung und in einigen Textilien.

Silber wird deutlich häufiger industriell genutzt als Gold. Während etwa 56% des Silberangebots in der Industrie verwendet wird, sind es bei Gold nur etwa 12%. Dies liegt an den einzigartigen Eigenschaften von Silber, die es für viele industrielle Anwendungen, wie Elektronik, Fotovoltaik und Medizin, unerlässlich machen. Das ist auch für die weitere Entwicklung der beiden eng korrelierten Edelmetalle von Bedeutung. Denn während Gold viel stärker als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten und bei Unsicherheiten gesucht wird, ist Silber ein Profiteur von wirtschaftlichen Aufschwüngen. In dem Zusammenhang liegt das Überraschungspotenzial unseres Erachtens für die USA eher auf der positiven Seite. Während nicht wenige eine Rezession befürchten, gibt es beispielsweise bei den Auftragseingängen (Factory Orders) einen sehr positiven Impuls. Die am 3. Juli gemeldeten Zahlen zeigen den stärksten Anstieg seit dem Krisenjahr 2020. Den Favoritenwechsel vom „sicheren Hafen Gold“ hin zu dem dynamischeren und in der Wirtschaft sehr stark genutzten Silber zeigt sich auch in der Entwicklung des Momentums, wie wir weiter unten im Artikel aufzeigen.

Die größten Exporteure 2024 waren Hong Kong, China und Großbritannien.

Quelle: www.worldstopexports.com

Das Momentum nimmt zu

Lange Zeit zog der Goldpreis einsam seine Runden, war in einem stabilen Trend und performte die anderen Edelmetalle deutlich out. Doch der Wind hat inzwischen gedreht. Das wird sehr deutlich, wenn wir die Performance der letzten 12 Monate und jene seit Jahresbeginn (Year to date) gegenüberstellen. Binnen der letzten 12 Monate hat Gold mit knapp 29% etwa doppelt so stark zugelegt, wie der Silberpreis. Schauen wir jedoch auf die Entwicklung beider Märkte seit Jahresbeginn 2025, so sehen wir, dass Silber mit 23% sogar etwas mehr hinzu gewinnen konnte, als der Goldpreis. Das Momentum ist längst zugunsten von Silber gekippt. Und das ist wenig überraschend, denn…

Quelle: www.realmoneytrader.com

Gold/Silber-Ratio

Bereits in einer vorangegangenen Analyse hatten wir die Gold/Silber-Ratio betrachtet und darauf hingewiesen, dass Ratios von 100 eine absolute Seltenheit darstellen. Wann immer der Goldpreis 100 Mal so teuer gewesen war wie der Silberpreis, starteten brutale Rallyes im stark industriell genutzten Edelmetall. Auch jüngst hatten wir wieder eine Ratio von 100, was ein sehr positives Intermarket-Signal darstellte. Seitdem beschleunigte Silber seine Aufwärtsbewegung und hat nun das Allzeithoch bei 49,50 Dollar zumindest in Sichtweite.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Wir sehen noch erhebliches Potenzial für Silber. Wer den letzten Edelmetall-Bullenmarkt noch vor Augen hat, wird sich erinnern, dass Silber im Endteil (2011) nahezu senkrecht angestiegen ist. Berücksichtigt man, dass Platin seit Jahresbeginn satte 50% und Palladium über 30% angestiegen sind, dann hat Silber bei dieser Konstellation noch erhebliches Nachholpotenzial. Wir gehen davon aus, dass am Allzeithoch mitnichten Schluss sein wird mit der Rallye. Wir halten Ziele bei 60-80 Dollar für durchaus realistisch, wenn gleich sie ambitioniert sein mögen.

Open Turbo Long Optionsschein auf Silber

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 30,91 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 37,35 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 5,77. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet UG524C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 40 und 49,50 USD

Unterstützungen: 35, 33 und 30 USD

Open Turbo Long Optionsschein auf Silber

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

