Trading-Chance Silber: Enormes Nachhol-Potenzial

Rohstoffe sind spannende Märkte für Trader, zumal es dafür eine ganze Reihe von Daten zur Orientierung gibt. Der Leader im Rohstoff-Bereich ist Gold. Dort sehen wir bereits einen fortgeschrittenen Bullenmarkt. Eng korrelierte Märkte neigen regelmäßig und zuverlässig dazu, mit Zeitversatz das nachzuvollziehen, was Gold bereits absolviert hat. Einer dieser Märkte mit Nachhol-Potenzial ist Silber. Darauf ergibt sich eine aktuelle Trading-Chance, die wir heute aufzeigen möchten...

Korrelation zwischen Gold und Silber

Seit dem 2022er-Zwischentief hat der Goldpreis knapp 76% zugelegt. Der eng korrelierte Silberpreis hielt Schritt und ist mit 81% sogar minimal stärker gewesen. Hierzu muss man wissen, dass Silber in einem ähnlichen Hebelverhältnis zu Gold steht, wie zum Beispiel der techlastige Nasdaq zum breit gefächerten S&P 500. Wer den letzten großen Rohstoff-Bullenmarkt von 2002 bis 2011 miterlebt hat, weiß sicher noch, wie massiv der Silberpreis im absoluten Endteil zulegen konnte. Zwischen September 2010 und April 2011 stieg das Edelmetall von 19 auf in der Spitze 49,50 US-Dollar an (157%). Im gleichen Zeitraum schob sich Gold lediglich von 1250 auf 1550 Dollar, was gut 24% entspricht. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass danach Silber schwächelte, während Gold seinen Anstieg bis über 1900 US-Dollar fortsetzte. Der Kern ist: beide Märkte sind miteinander eng korreliert, doch Korrelationen zwischen unterschiedlichen Märkten wirken in aller Regel zeitversetzt. Das ist übrigens einer der großen Fehler bei der Korrelations-Analyse, wie sie gemeinhin betrieben wird. Nahezu alle betrachten die direkten Korrelationen, was allenfalls dazu taugt, Klumpenrisiken zu reduzieren. Für gewinnbringenden Handel ist jedoch von Belang, ob und in welchem Verhältnis Markt B auf die Veränderung von Markt A reagiert. Und hier können wir für Silber und Gold sagen, dass temporär immer einer der beiden Märkte das Zugpferd ist, sie sich aber nicht dauerhaft voneinander abkoppeln.

Die Gold/Silber-Ratio

Ein ausgezeichnetes Instrument, welches diese zeitversetzte Korrelation abbildet, ist die Ratio zwischen Gold und Silber, die wir im nachfolgenden Schaubild illustriert sehen. Der Chart dieser Ratio reicht bis ins Jahr 1915 zurück und hat damit 110 Jahre Historie. Über den gesamten Zeitraum bewegte sich das Verhältnis zwischen Gold und Silber zwischen 15 bis 20 auf der Unterseite und etwa 100 auf der Oberseite. Da es wichtig ist, zu verstehen, was die Ratio in der Praxis ist: Es ist das Preisverhältnis zwischen dem Goldpreis und dem Silberpreis und beantwortet die Frage, wie viele Einheiten Silber bekomme ich für eine Einheit Gold. Aktuell liegt Gold bei 2908 Dollar und Silber bei 32,30 Dollar. Daraus ergibt sich eine Ratio von (2908:32,30) genau 90, wie Sie im Chart auch sehen können. Gold geteilt durch Silber ist gleich die Gold/Silber-Ratio.

Anhand des historischen Ratio-Charts sehen wir deutlich, dass der Silberpreis immer dann zum deutlichen Outperformer gegenüber Gold wurde, wenn sich die Ratio zuvor auf 90 bis 100 entwickelt hatte. Mit einer Ratio von aktuell mehr als 90 sind wir bereits im potenziellen Signal-Bereich und haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Nachhol-Effekt des Silberpreises gegenüber Gold.

Quelle: www.macrotrends.net

CoT-Report

Im Commitment of Traders Report können wir wöchentlich die Positionen der verschiedenen Marktteilnehmer sehen. Es handelt sich um die tatsächlich offenen Positionen, und nicht um Stimmungen oder Meinungen, die nicht durch eine Aktion unterlegt sind. Zunächst einmal sehen wir, dass die Fonds (blau) aktuell kaufen (kurve steigt) und insgesamt noch keine außergewöhnlich hohe Investitionsquote inne haben. Die Produzenten (rot) verkaufen noch nicht in ungewöhnlich großem Umfang Futures. Beides spricht dafür, dass wir das Ende des Trends noch nicht gesehen haben. Das Open Interest (lila) ist unweit des 10-Jahres-Tiefs. Es ist ein Maß für den Grad der Spekulation im Markt. Trends enden oft begleitet von einem hohen Open Interest, wie man zum Beispiel 2018, 2020 und auch 2008 sehen konnte. Nehmen wir alle Faktoren zusammen, so deuten die CoT-Daten auf einen intakten Trend hin, der weiteres Potenzial hat. 2011 stieg Silber sogar noch heftiger an, nachdem die Fonds ihren Zenit erreicht hatten. Damals kauften die Produzenten (rot) selbst in steigende Preise hinein über den Terminmarkt. Das geschieht immer dann, wenn zum Beispiel ein Angebotsdefizit vorliegt.

Quelle: www.barchart.com

Ein prozyklisches Trendsignal würde generiert, wenn der Silberpreis über die Marke von 35 US-Dollar hinaus ausbricht. Die Marke von 30 US-Dollar fungiert dann als wichtige Unterstützung, die es zu verteidigen gilt. Es darf davon ausgegangen werden, dass Silber im Falle einer Trendfortschreibung die alten Hochs aus dem Jahr 2011 erneut ansteuert.

Fazit: Deutliches Aufwärtspotenzial im Silber

Fassen wir alle analysierten Faktoren zusammen, so kommen wir zu dem Schluss, dass der Silberpreis die heiße Phase wahrscheinlich noch vor sich hat. Die Ratio zu Gold ist im oberen Extrem-Bereich, was in der Vergangenheit stets massive Aufwertungen des populären Edelmetalls nach sich zog. Silber hat Potenzial, seinen Trend in der nächsten Aufwärtswelle bis an die alten Hochs um 49-50 US-Dollar auszudehnen. Darum ergibt sich für uns eine Long-Gelegenheit.

Mini Future Long Optionsschein auf Silber

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Mini Future Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O. liegt bei 26,754 und die Basis ist bei 25,975 US-Dollar gelegen. Bei einem aktuellen Silberpreis von 31,97 (Spotmarkt) ergibt sich somit ein Hebel von 5,47. Wir haben den K.O. so gewählt, dass er unweit des benötigten Stop-Loss liegt. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,50 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PC7KNY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 35 USD

Unterstützungen: 30 und 25 USD

Mini Future Long Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN PC7KNY ISIN DE000PC7KNY5 Basispreis 25,975 USD K.O.-Schwelle 26,754 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent BNP Paribas Hebel 5,47 Stop-Loss Hebelzertifiat 0,50 Euro

