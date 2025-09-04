Werbung ausblenden
Überzeugende Quartalszahlen

Salesforce, Credo & Figma: Was du jetzt wissen musst

onvista · Uhr

Heute bespricht Börsenprofi Martin Goersch folgende Werte: Redcare Pharmacy, TeamViewer, Porsche AG, Dollar Tree, Macy’s, Intuitive Surgical, Western Digital, Galaxy Digital, C3.ai, Credo Technologies und Salesforce.

Credo Technologies: Rekord-Zahlen im AI-Boom

Das Unternehmen liefert ein historisches Quartal, aber wie nachhaltig ist das Wachstum bei Credo?

Figma: Vom Highflyer zur Überbewertung?

Starke Umsätze, aber Zweifel am Hypergrowth bei Figma – kippt die Story 2026?

Salesforce: KI-Power trifft Anleger-Skepsis

Zahlen über den Erwartungen, doch die Guidance enttäuscht – wie groß ist die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Sentiment bei Salesforce?

Porsche AG Vz.
Redcare Pharmacy
TeamViewer
Porsche Automobil Holding
Salesforce
Intuitive Surgical
C3.ai
Figma
Credo Technology Group
Dollar Tree
Western Digital
Galaxy Digital Holdings
Macy's
Ai Holdings
Redcare Pharmacy (ADR)
Story Kurs in US Dollar
Story Kurs in Euro

