Credo Technologies: Rekord-Zahlen im AI-Boom

Das Unternehmen liefert ein historisches Quartal, aber wie nachhaltig ist das Wachstum bei Credo?

Figma: Vom Highflyer zur Überbewertung?

Starke Umsätze, aber Zweifel am Hypergrowth bei Figma – kippt die Story 2026?

Salesforce: KI-Power trifft Anleger-Skepsis

Zahlen über den Erwartungen, doch die Guidance enttäuscht – wie groß ist die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Sentiment bei Salesforce?