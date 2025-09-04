Überzeugende Quartalszahlen
Salesforce, Credo & Figma: Was du jetzt wissen musst
onvista · Uhr
Heute bespricht Börsenprofi Martin Goersch folgende Werte: Redcare Pharmacy, TeamViewer, Porsche AG, Dollar Tree, Macy’s, Intuitive Surgical, Western Digital, Galaxy Digital, C3.ai, Credo Technologies und Salesforce.
Credo Technologies: Rekord-Zahlen im AI-Boom
Das Unternehmen liefert ein historisches Quartal, aber wie nachhaltig ist das Wachstum bei Credo?
Figma: Vom Highflyer zur Überbewertung?
Starke Umsätze, aber Zweifel am Hypergrowth bei Figma – kippt die Story 2026?
Salesforce: KI-Power trifft Anleger-Skepsis
Zahlen über den Erwartungen, doch die Guidance enttäuscht – wie groß ist die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Sentiment bei Salesforce?
