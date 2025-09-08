Werbung ausblenden
Börse am Morgen 08.09.2025

Dax startet positiv in die neue Handelswoche - Regierungskrise in Frankreich im Fokus

onvista · Uhr
Quelle: Aleksandra Gigowska/Shutterstock.com

Nach zwei zuletzt schwachen Börsenwochen ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Dax legte in der ersten Handelsstunde um 0,77 Prozent auf 23.776 Zähler zu.

Ob die Gewinne bis zum Handelsschluss halten, ist allerdings fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.

"Ein positiver Ausgang ist alles andere als sicher", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Mit einem Sturz der Regierung könnten Investoren beim Kauf französischer Anleihen höhere Risikoprämien verlangen. Das würde Frankreich, die zweitgrößte Wirtschaftskraft in der Eurozone, finanziell noch stärker unter Druck setzen.

Vonovia gefragt

Im Dax verteuerten sich die Aktien von Vonovia um 1,3 Prozent. Das Investmenthaus Jefferies hatte die Papiere des Immobilienkonzerns auf "Buy" hochgestuft. Auch für Grand City Properties sprachen die Experten eine Kaufempfehlung aus, was den Kurs um 2,7 Prozent nach oben trieb.

RWE-Aktien gewannen 1,2 Prozent. Der Energiekonzern bringt seinen 25,1-prozentigen Anteil am Netzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen ein.

Henkel-Aktien profitierten mit plus 0,7 Prozent von einem positiven Kommentar der Investmentbank Exane BNP. Unter den Nebenwerten legten Kontron um 2,6 Prozent zu. Der Hard- und Software-Anbieter für die Industrie bleibt nach eigener Aussage von den Importzöllen der US-Regierung ausgenommen.  (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Eurokurs (Euro / Dollar)
Vonovia
RWE
Kontron
$
Dollarkurs
D
DAX (Kursindex)
Grand City Properties

