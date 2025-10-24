Dax baut zum Start die Wochengewinne aus
Der Dax dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,25 Prozent höher auf 24.275 Punkte. Auf Wochensicht liegt er schon gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der jüngste Rückschlag am Donnerstag wett gemacht.
USA: Gewinne
Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.
Asien: Gewinne
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten wieder zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen kletterte um 0,7 Prozent nach oben.
US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|49.254
|+ 1,60 Prozent
|Hang Seng
|25.967
|+ 0,60 Prozent
|CSI 300
|4.651
|+ 0,80 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|129,91
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,59
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,00
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1607
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|152,92
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|177,56
|+ 0,42 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 280 (289) EUR - 'BUY'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 465 (430) EUR - 'OVERWEIGHT'
ODDO BHF SENKT NORDEX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 EUR
ODDO BHF SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,50 EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–