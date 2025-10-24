Der Dax dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,25 Prozent höher auf 24.275 Punkte. Auf Wochensicht liegt er schon gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der jüngste Rückschlag am Donnerstag wett gemacht.

USA: Gewinne

Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.734 + 0,31 Prozent &P 500 6.738 + 0,58 Prozent Nasdaq 22.941 + 0,89 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten wieder zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen kletterte um 0,7 Prozent nach oben.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.254 + 1,60 Prozent Hang Seng 25.967 + 0,60 Prozent CSI 300 4.651 + 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,91 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,59 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,00 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,74 USD - 0,29 USD WTI 61,54 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 280 (289) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 465 (430) EUR - 'OVERWEIGHT'

ODDO BHF SENKT NORDEX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 EUR

ODDO BHF SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,50 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX