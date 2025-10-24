Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 24.10.2025

Dax baut zum Start die Wochengewinne aus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,25 Prozent höher auf 24.275 Punkte. Auf Wochensicht liegt er schon gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der jüngste Rückschlag am Donnerstag wett gemacht.

USA:  Gewinne

Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.734+ 0,31 Prozent
S&P 5006.738+ 0,58 Prozent
Nasdaq 22.941+ 0,89 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten wieder zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen kletterte um 0,7 Prozent nach oben.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.254+ 1,60 Prozent
Hang Seng25.967+ 0,60 Prozent
CSI 3004.651+ 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,91- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,59+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,00+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1607- 0,14  Prozent
Dollar in Yen152,92+ 0,47 Prozent
Euro in Yen177,56+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent65,74 USD- 0,29  USD
WTI61,54 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 280 (289) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 465 (430) EUR - 'OVERWEIGHT'

ODDO BHF SENKT NORDEX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 EUR

ODDO BHF SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 7,50 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
Ö
Ölpreis Brent
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
AMD
N
NASDAQ 100
ASML
N
Nikkei
LVMH
Deutsche Börse
JP Morgan
Kering
Ö
Ölpreis WTI
ASML Holding (ADR)
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
Exosens
SP Group
029 Group
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 23.10.2025
Der Dax eröffnet nach den SAP-Quartalszahlen leicht schwächergestern, 07:58 Uhr · onvista
Der Dax eröffnet nach den SAP-Quartalszahlen leicht schwächer
Dax Vorbörse 21.10.2025
Entspannung im Zollstreit dürfte Kurse weiter antreiben21. Okt. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden