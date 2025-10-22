Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 22.10.2025

Dax startet unverändert nach schwachen US-Quartalszahlen vom Vorabend

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten. Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix.

USA:  Dow setzt Rekordkurs fort

Nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ohne negative Nachrichten aus dem Bankensektor haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit Kursaufschlägen ins Wochenende verabschiedet. US-Präsident Donald Trump zufolge kommen die Verhandlungen mit China wieder gut voran. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 46.190,61 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.924+ 0,47 Prozent
S&P 5006.735+ 0,00 Prozent
Nasdaq 22.953- 0,16 Prozent

Asien: Überwiegend Schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Gegen den Trend legte in Japan der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Rekorden leicht um 0,1 Prozent zu. Japans nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi war am Vortag zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden.

Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt hingegen 1,3 Prozent ein und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 0,7 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.039+ 2,74 Prozent
Hang Seng25.714+ 2,40 Prozent
CSI 3004.539+ 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future130,20- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,58+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,02+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1613- 0,14  Prozent
Dollar in Yen151,73+ 0,47 Prozent
Euro in Yen176,21+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,30 USD- 0,29  USD
WTI58,19 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 4 (3,60) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT MENSCH & MASCHINE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 52 (60) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 22 (25) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 32 (28) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 234 (236) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 260 (250) EUR - 'OUTPERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

