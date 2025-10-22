Der jüngst wieder erstarkte Dax dürfte zur Wochenmitte stagnieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung prozentual unverändert bei 24.331 Punkten. Von der runden 24.000-Punkte-Marke hatte sich der Dax in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Dabei halfen gute Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix.

USA: Dow setzt Rekordkurs fort

Nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ohne negative Nachrichten aus dem Bankensektor haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit Kursaufschlägen ins Wochenende verabschiedet. US-Präsident Donald Trump zufolge kommen die Verhandlungen mit China wieder gut voran. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 46.190,61 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.924 + 0,47 Prozent &P 500 6.735 + 0,00 Prozent Nasdaq 22.953 - 0,16 Prozent

Asien: Überwiegend Schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Gegen den Trend legte in Japan der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Rekorden leicht um 0,1 Prozent zu. Japans nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi war am Vortag zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden.

Sie gilt als Vertreterin einer expansiven Fiskalpolitik. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt hingegen 1,3 Prozent ein und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 0,7 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.039 + 2,74 Prozent Hang Seng 25.714 + 2,40 Prozent CSI 300 4.539 + 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 130,20 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,58 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,02 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,30 USD - 0,29 USD WTI 58,19 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 4 (3,60) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT MENSCH & MASCHINE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 52 (60) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 22 (25) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 32 (28) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 234 (236) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 260 (250) EUR - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX