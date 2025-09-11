Werbung ausblenden
Neuer Spitzenreiter in der onvista-Spielegruppe – dank Gold-Turbo

onvista · Uhr
In der zweiten Woche des Börsenspiels „Trader 2025“ gibt es einen Wechsel an der Spitze. Nachdem in der Vorwoche „Isy“ ganz vorne lag, ist in dieser Woche der oder die Erstplatzierte der onvista-Spielergruppe „Neimax“ – mit einem Plus von 140 Prozent sticht „Neimax“ die übrigen 1.252 Spieler der Gruppe aus.

Aktuell ist das Depot von „Neimax“, dessen Name verdächtig an den TecDax-Vorgänger Nemax erinnert, rund 240.000 Euro wert. „Isy“ liegt mit gut 214.000 Euro auf Platz 3, dazwischen hat es „Wberni“ mit 215.000 Euro geschafft. Los ging es für jeden der Teilnehmer mit 100.000 Euro.

In nur zwei Wochen haben demnach so einige Spieler diesen Einstiegswert mehr als verdoppelt. „Neimax“ profiterte dabei vor allem von einem Trade: Einem Turbo auf den Goldpreis. „Neimax“ hatte damit den richtigen Riecher. Gold kennt derzeit kein Halten. Erst in dieser Woche markierte der Preis pro Feinunze (31,1 Gramm) ein Allzeithoch bei 3.674 US-Dollar.

Hier kannst du dich für das Börsenspiel anmelden

Auch generell setzt „Neimax“ auf das Geschäft mit wertvollen Rohstoffen. In seinem Depot findet sich unter anderem die Bergbau-Konzerne First Majestic Silver und Anglo American, wie auch Cameco, ein kanadischer Spezialist für den Abbau und die Weiterverarbeitung von Uran.

Chefanalyst Martin Goersch setzt auf Lam Research

onvista-Chefanalyst Martin Goersch (martin_onvista) hat noch keinen großen Wurf gelandet – er rangiert momentan auf Platz 477 der Spielegruppe mit einem Zugewinn von rund einem Prozent.

Bei seinen Trades bleibt Martin weiter dem Motorenbauer Deutz treu, der jüngst über einen Zukauf ins Drohnengeschäft einstieg. Den SDax-Wert hatte er bereits in der vorigen Woche im Depot.

Außerdem setzt er auf Lam Research, einem Zulieferer der Halbleiterbranche, die durch das Rennen um die beste Künstliche Intelligenz aktuell boomt. Warum Martin dabei genau auf Lam Research setzt, verriet er jüngst in einer ausführlichen Videoanalyse an dieser Stelle.

Aktienanalyse
Trotzt Lam Research den Problemen im Chip-Sektor?gestern · 17:32 Uhr · onvista
Martin Goersch

Wenn du risikofrei das Trading an der Börse ausprobieren willst, kannst du dich immer noch für das Börsenspiel anmelden – und dir damit auch die Chance auf tolle Preise sichern!

Alle Infos zum Börsenspiel Trader 2025 findest du hier!

