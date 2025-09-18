US-Börsen bleiben nach Zinssenkung auf Rekordjagd - Intel springen an

Nach der Zinssenkung der US-Notenbank haben die US-Börsen am Donnerstag weitere Bestmarken aufgestellt. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände.

Der Dow legte zuletzt um 0,63 Prozent auf 46.301 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 6.656 Punkte nach oben. Unter den Technologiewerten zog der Nasdaq 100 um 1,32 Prozent auf 24.544 Punkte an. Der Nasdaq Composite gewann 1,24 Prozent auf 22.538 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vortag erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets zusammen. Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen.

Begeisterung über Nvidias Intel-Deal

Der Einstieg des Chipriesen Nvidia hat unterdessen für ein Kursfeuerwerk bei Intel gesorgt. Zu Handelsbeginn waren fast 28 Prozent mehr für die Aktien des kriselnden Prozessorherstellers gezahlt worden nach der Nachricht, dass der KI-Konzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar einsteigt.

Zuletzt legte der Intel-Kurs noch um gut 26 Prozent auf 31,40 Dollar zu. Damit hatten sie im Nasdaq 100 klar die Nase vorn. Der auf Rekordniveau notierende Technologie-Index gewann gut ein Prozent. Nvidia zahlt je Intel-Aktie 23,28 US-Dollar - also etwas weniger als der Vortags-Schlusskurs von 24,90 Dollar.

Mit dem Einstieg soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden, in der beide Unternehmen gemeinsam Chips für Rechenzentren und PCs entwickeln wollen.Der Kurs von Nvidia profitierte davon auch. In einem guten Umfeld für Techwerte gewannen die Anteilsscheine an der Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial 2,7 Prozent. Die Anleger von AMD jedoch wurden verunsichert, der Kurs des Intel-Konkurrenten fiel um 3,5 Prozent.