Werbung ausblenden

Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

18.09.2025 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

     Unternehmen:          GBC Mittelstandsanleihen Index
     ISIN:                 DE000SLA1MX8

     Anlass der Studie:    Research Comment (Update Aug./Sept. 25)
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:              Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel
                           Hölzle

NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTEL-STANDSANLEIHEN INDEX)

Index-Anleihe im Fokus: PNE AG*7,11: PNE AG: Innovativer Windkraft- und
Erneuerbare-Energien-Pionier mit internationaler Projektpipeline

Die PNEAG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien
mit Sitz in Cuxhaven, das sich auf die Projektierung, Errichtung, den
Verkauf sowie den Betrieb von Windparks an Land und auf See spezialisiert
hat. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch die Entwicklung von
Photovoltaikprojekten sowie die Bereitstellung umfassender Energielösungen
und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit einem
internationalen Projektportfolio von mehreren Gigawatt in unterschiedlichen
Entwicklungsstadien zählt die PNE AG zu den bedeutenden Playern im
europäischen Energiemarkt und baut ihre Präsenz zunehmend auch in
außereuropäischen Märkten aus.

Die Wachstumsstrategie der PNE AG basiert auf einer ausgewogenen Mischung
aus Projektverkäufen und eigenem Kraftwerksbetrieb, einer robusten
Finanzierungspolitik sowie der fortschreitenden Digitalisierung und
Vernetzung ihrer Prozesse. In den Kernmärkten wird eine klare Strategie der
Diversifizierung über verschiedene Technologien (Wind, Solar,
PPA-Dienstleistungen) sowie eine verstärkte Marktpenetration verfolgt.
Unterstützt werden diese Bemühungen durch den Ausbau langfristiger Kunden-
und Investorenbeziehungen sowie einer durchgehenden Integration von Services
für den gesamten Lebenszyklus von Energieanlagen.

Die PNE AG hat im Jahr 2024 eine Gesamtleistung von 342,6 Mio. EUR erzielt
(VJ: 267,8 Mio. EUR) und damit eine Steigerung von 27,9% erreicht. Dieser
Zuwachs ist vor allem auf die Erhöhung des Umsatzes im Segment
Projektentwicklung mit zwei Windparkverkäufen zurückzuführen. Das EBITDA lag
dabei mit 69,0 Mio. EUR (VJ: 39,9 Mio. EUR) um 72,9 % höher als im Vorjahr. Vor
allem die unterproportional gestiegenen Material- und Personalkosten trugen
zu dem starken EBITDA bei.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte die PNE AG trotz der widrigen
Windverhältnisse besonders im ersten Quartal eine Gesamtleistung mit 173,8
Mio. EUR (VJ: 174,9 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau liefern. Zugleich wurden vier
weitere Windparks in Betrieb genommen. Das EBITDA lag mit 4,7 Mio. EUR (VJ:
8,7 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahr. Trotz des eher schwächeren ersten
Halbjahrs bestätigt die PNE AG ihren Ausblick für 2025 aufgrund ihrer gut
gefüllten Projektpipeline und stellt ein positives EBITDA zwischen 70 und
110 Mio. EUR in Aussicht.

Die begebene Anleihe der PNE AG hat einen Kupon von 5,00% und eine 5-jährige
Laufzeit mit knapp 2 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell
bei 101,00%. Da wir die PNE AG als solide einstufen und die Anleihe mit
ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem
GBC Mittelstandsanleihenindex.


Newsflash zu den Anleihen im Index:

Air Baltic Corp. A.S.*11:

Die Air Baltic Corp. ernennt Erno Hildén zum neuen CEO der Gesellschaft. Er
wird seine neue Funktion am 01. Dezember 2025 antreten und bringt mehr als
25 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt und Finanzwesen mit.

Branicks Group AG*11:

Die Branicks Group AG gibt den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung am
Gebäudekomplex am Offenbacher Kaiserlei im Rahmen eines Club Deals bekannt.
Der Käufer ist die Select Alternative Investments.

Energiekontor AG*11:

Die Energiekontor AG begibt eine neue, nachhaltige Unternehmensanleihe mit
einem Zielvolumen von 15 Mio. EUR. Diese kann bis Ende November von privaten
und institutionellen Investoren gezeichnet werden. Die Laufzeit liegt bei 8
Jahren mit einer Verzinsung von 5,5%.

Mutares SE & Co. KGaA*7,11:

Die Mutares SE & Co. KGaA verstärkt ihr Segment Goods & Services mit der
Übernahme des Kranbereichs von Hyva. Der Umsatz beläuft sich auf rund 100
Mio. EUR und der Abschluss wird im Q4 2025 erwartet.

Netfonds AG*11:

Die Netfonds AG hat zum 31.07.2025 erstmals ein verwaltetes Gesamtvermögen
von über 30 Mrd. EUR erreicht. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist
das konstante Wachstum im Bereich Regulatorik-Services sowie der weitere
Ausbau der Wealth-Tech-Strategieplattform und des Assetmanagements eigener
Fonds.

PORR AG*11:

Die PORR AG hat zwei Großaufträge zur Erneuerung von zwei Bahnlinien in
Polen mit einem Gesamtvolumen von über 372 Mio. EUR erhalten.

The Platform Group AG*11:

Die The Platform Group AG erhöht ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025
sowie ihre Mittelfristplanung. Der Nettoumsatz soll auf 715 Mio. EUR bis 735
Mio. EUR (zuvor: 680-700 Mio. EUR) ansteigen. Auch das bereinigte EBITDA soll
sich auf 54 Mio. EUR bis 58 Mio. EUR (zuvor: 47-50 Mio. EUR) erhöhen.

Verve Group SE*7,11:

Die Verve Group reduziert ihren Jahresausblick für 2025 aufgrund von
Problemen bei der Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten. Der
Nettoumsatz soll nun bei 485 Mio. EUR bis 515 Mio. EUR (zuvor: 530-565 Mio. EUR)
liegen. Auch das bereinigte EBITDA fällt mit 125 Mio. EUR bis 140 Mio. EUR
(zuvor: 155-175 Mio. EUR) geringer als erwartet aus. Kürzlich hat der
Verve-Konzern die Übernahmen der Captify und acardo bekannt gegeben.
Hierdurch stärkt die Ad-Tech-Gesellschaft ihr Demand Side-Business und
erhöht zugleich das Wachstumstempo des Konzerns.


Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im August
2025 die Anleihen der UBM Development AG, der Branicks Group AG, der Photon
Energy N.V., der A.S. Air Baltic Corp. und der Semper Idem Underberg AG dar.
Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 26,5% des
Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,5% verteilen sich demnach auf die
weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.

Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf
Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,55%. Die
Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,65 Jahre.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7a71a6db23a866a9cc12415c50a75bdf

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 18.09.2025 (13:17 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.09.2025 (14:30 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2199780 18.09.2025 CET/CEST

°

Das könnte dich auch interessieren

Fed-Zinsentscheid am Abend
Alles, was du zur wichtigsten Zinssitzung des Jahres wissen musstgestern, 15:06 Uhr · onvista
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal
Dax Tagesrückblick 16.09.2025
Dax fällt vor Zinsentscheid – Angebot für Thyssen-Sparte16. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 17.09.2025
Dax vor US-Zinsentscheidung stabilisiert - Rüstungswerte geben nachgestern, 17:49 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden