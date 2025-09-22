Werbung ausblenden

Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
BELLEVUE (dpa-AFX) - Bei der Tochter der Deutschen Telekom , T-Mobile US , kommt es zu einem Führungswechsel. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten als Vize-Verwaltungsratsvorsitzender, hieß es.

Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle./nas/jha/

