EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.09.2025 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bitwise Europe GmbH
Thurn- und Taxis Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201046 22.09.2025 CET/CEST

