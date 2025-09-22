EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bitwise Europe GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2025 / 15:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitwise Europe GmbH Thurn- und Taxis Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2201046 22.09.2025 CET/CEST