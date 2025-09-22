EQS-AFR: Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Bitwise Europe GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.09.2025 / 15:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Bitwise Europe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Financials
