Aktien Frankfurt: Freundliche Tendenz - Rekordhohe US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von neuen Rekorden an der Wall Street hat auch der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas Auftrieb erhalten. Der Dax notierte am Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 23.635 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 30.275 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent aufwärts.

Investitionen des US-Chipkonzerns Nvidia von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI trieben die Aktien deutscher Halbleiterwerte an. Infineon verteuerten sich um 2,7 Prozent und Aixtron um 3,9 Prozent. Unter den Nebenwerten im SDax zählten Suss Microtec , Elmos und Siltronic mit Gewinnen von bis zu 3,8 Prozent zu den größten Profiteuren.

Die Papiere aus dem Volkswagen-Konzernverbund erholten sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. So stiegen die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG um 2,6 Prozent, die VW-Vorzugsaktien und jene der Konzernholding Porsche SE um jeweils 3,0 Prozent. Tags zuvor hatten die drei Anteilsscheine unter Gewinnwarnungen gelitten und bis zu 8,2 Prozent verloren.

Anteilsscheine von Lanxess reagierten mit einem Kurssprung von zuletzt 7,1 Prozent auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior. Der Chemiekonzern will sich komplett von seinem Anteil an Envalior trennen. Ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro sei vertraglich vereinbart.

Die Tui-Aktie verteuerte sich um 2,7 Prozent, nachdem der Reisekonzern über die aktuelle Buchungslage informiert hatte. Laut Bernstein-Analyst Richard Clarke ist Tui offenbar gut in die Wintersaison gestartet. Für beide Saisonzeiten vermeldete Tui steigende Preise und hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, das operative Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

Die Titel der Norma Group sackten nach dem nun vollzogenen Verkauf der Wassersparte um mehr als 10 Prozent ab. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen nach gutem Lauf, denn seit dem im April erreichten Rekordtief von 9,07 Euro hatte sich der Kurs binnen weniger Monate mehr als verdoppelt. Der Börsianer verwies auf die Perspektive, dass sich der Verkauf negativ auf die operative Marge auswirkt.

Die Anteilsscheine von Grenke profitierten von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF und gewannen 4,4 Prozent an Wert. Eine höhere Effizienz dürfte ab 2026 die Gewinndynamik des IT-Leasingspezialisten ankurbeln, schrieb Analyst Roland Pfänder und lobte die finanzielle Solidität des Unternehmens./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---