Anlagenbauer für Chipindustrie

ASM erwartet maues zweites Halbjahr - Umsatzprognose gesenkt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der für die Chipindustrie produzierende Anlagenbauer ASM International hat wegen einer schwächeren Nachfrage sein Umsatzziel für die zweite Jahreshälfte 2025 gesenkt.

Der niederländische Konzern rechne nun mit einem währungsbereinigten Umsatz, der fünf bis zehn Prozent unter dem des ersten Halbjahres liegen werde, teilte der Konzern am Dienstag anlässlich seines Investorentags mit. Bislang war ASM von einem stagnierenden Geschäft in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen. Im Gesamtjahr werde der Umsatz nun am unteren Ende der angepeilten Spanne eines Wachstums zwischen zehn und zwanzig Prozent liegen. An der Amsterdamer Börse verloren die ASM-Aktien rund drei Prozent an Wert.

Da der weltgrößte Vertragsfertiger TSMC gerade seinen neuesten Herstellungsprozess mit Hilfe von ASM-Anlagen einführe, sei der gekappte Ausblick überraschend, kommentierte ein Analyst. Die Schwäche könnte auf die anderen Großkunden Intel und Samsung zurückzuführen sein.

