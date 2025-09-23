Dax-Anleger bleiben vorsichtig

Frankfurt (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt bleiben Dax-Anleger weiter verhalten.

Der deutsche Leitindex legte am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 23.597 Punkte zu. Impulse für den Dax seien in diesen Tagen eher Mangelware, sagte RoboMarkets-Stratege Jürgen Molnar. "Vom Outperformer in der ersten Jahreshälfte ist nicht mehr viel übrig geblieben, aktuell muss der Index sein Dasein als Mitläufer der haussierenden Börsenkonkurrenz aus den USA und Asien fristen."

Bei den Einzelwerten zogen Tui-Aktien in der Spitze um knapp vier Prozent an. Der Reisekonzern bestätigte nach stabilen Buchungen und höheren Preisen seine im August angehobene Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Größter Dax-Gewinner war der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit einem Kursplus von bis zu 2,8 Prozent. Nvidia und der ChatGPT-Entwickler OpenAI wollen gemeinsam neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz mit einem Strombedarf von zehn Gigawatt aufbauen. Die starke Nachfrage nach Anlagen und Produkten zur Stromerzeugung hat den Kurs von Siemens Energy seit Jahresbeginn um mehr als 90 Prozent steigen lassen.

